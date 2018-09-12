В Калмыкии пропала студентка, снявшая видео о вбросе бюллетеней на избирательном участке
Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». Последний раз Айсу Хулаеву видели в кабинете следователя два дня назад. С тех пор с девушкой нет связи. На выборах Хулаева была наблюдателем от «Справедливой России» в посёлке Приманыч. В руководстве партии говорят, что девушку запугали, от неё требовали опровержений. В вузе студентке пригрозили отчислением.
Комментарии1
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pusin_patriot 12 сентября 2018 | 01:12
А почему там Миронов ещё не в командировке на месте? Когда там прямые похищения полицейскими и прямая угроза для его партии потерять какие-то остатки "доверия" до сих пор оказавшихся с лапшей на ушах его электората?
Наблюдатель от партии, структурная составляющая сверху - вниз, а о похищении рассказывает "Кавказский узел"?
Позвоните плиз Миронову официально, попросите комментарии для публикации и распишите что он там будет.
Возможно это спасет человеку жизнь, когда он свою жопу оторвет от удобного кресла и наконец-то сделает хоть что-нибудь хотя бы для наблюдателя, хотя бы для одного человека в этой стране.