В Калмыкии пропала студентка, снявшая видео о вбросе бюллетеней на избирательном участке

Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». Последний раз Айсу Хулаеву видели в кабинете следователя два дня назад. С тех пор с девушкой нет связи. На выборах Хулаева была наблюдателем от «Справедливой России» в посёлке Приманыч. В руководстве партии говорят, что девушку запугали, от неё требовали опровержений. В вузе студентке пригрозили отчислением.