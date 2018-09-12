Спецслужбы США заподозрили Москву в причастности к «акустическим атакам», сообщают источники NBC
Спецслужбы США заподозрили Москву в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов, сообщают источники NBC. По данным телеканала, выводы были сделаны на основе сообщений, перехваченных в рамках масштабного расследования с участием ФБР, ЦРУ и других служб. Источники отмечают, что пока доказательств недостаточно для публичных обвинений.
В последние два года американские дипломаты на Кубе и в Китае жаловались на тошноту, потерю слуха, головные боли. Власти США считают, что против работников посольств могли применить некие звуковые устройства.
Комментарии2
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alexsokoll 12 сентября 2018 | 01:12
:))))
Шапочку из фольги, кастрюльку на голову, а лучше в дурку на укольчик.
Это вам любой майдаун подтвердит.
Путин, прекрати пси-террор со спутников
:)))
tom_tom 12 сентября 2018 | 01:13
Я стати с любопытством изучал видео обращение генерала Золотова к Навальному. Интересовали интонации, обороты речи, логические цепочки словарный запас звездного дуэлянта. Ну что в итоге: неумный, косноязычный, малообразованный человек. Но думаю, что махать кулаками он может.