Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, то планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, то планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы. Химическое оружие как предлог для нанесения удара по правительственным объектам не оправдан. У Дамаска нет химического оружия, — сказал Небензя.
США не видят попыток Сирии и ее союзников прекратить эскалацию конфликта, связанного с применением химоружия официальным Дамаском. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после «политического перехода». Никки Хейли подтвердила, что Вашингтон «не видит смысла тратить деньги налогоплательщиков на помощь режиму Асада».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ludvig14 12 сентября 2018 | 00:11
небензя, считай, что тебя, конкретно подставили, сдали, слили... говори дальше... это уже никому не интересно
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 00:13
У рфии денег и пенсионеров много. Бесплатные учения обернулись затратным восстановлением. Штаты ясно дали понять, что денег не дадут, да и Европа там, где разбомблено рфией, финансировать восстановление не будет. И тут выдающийся "стратег" Путин сядет в лужу.
eniro 12 сентября 2018 | 00:39
seryj_wolk: Да, как бы, он из нее давно не вылезает. А периодически, его еще и макают туда ...лицом. Приходится распространять "былины" через Рос.СМИ или проплачивать желтизну на Западе. Один такой уже бредил: развалом коалиции, супероружием, потом прорывом армии Венка...
gadbatat 12 сентября 2018 | 00:28
небензя сказал, лавров заявил, путлер перднул... не верят вам больше.
fig_vvam 12 сентября 2018 | 00:42
gadbatat: НГебензя жалко скулит пото му что реально ничего сделать Россия не может.
Если США решат врезать по Асмаду то врежут и никого спрашивать не будут.
Небензпе остается только жалобно скулить что так нельзя. Можно.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 00:28
Больше трети французского населения столкнулось в 2018 году с проблемой бедности. К такому выводу пришел французский статистический институт IPSOS после проведения опроса для благотворительной ассоциации Secours populaire, передает FRI.
Его результаты, опубликованные во вторник, 11 сентября, показали, что 39% французов сталкивались в этом году с невозможностью получать трехразовое питание из свежих и питательных продуктов.
Большинство опрошенных (81%) убеждены также, что их дети будут в еще большей степени подвержены проблемам, связанным с бедностью, чем они сами.
«Рост бедности во Франции является тревожной тенденцией, — говорится в докладе, — экономический кризис 2008 года, самый тяжелый за послевоенный период, усилил неравенство и ухудшил положение наиболее бедных слоев населения».
Зато нищая Франция, которая кстати из-за дефицита пенсионного возраста, повышает пенсионный возраст, тоже пытается участвовать в варварских атаках на Сирии. При этом что странно, если скажем России начнет Калибрами обстреливать города пендосии и той же Франции, те будут визжать что нибудь про агрессию и тому подобное
ze_danil 12 сентября 2018 | 00:38
unprejudiced: России начнет Калибрами обстреливать города пендосии и той же Франции, те будут визжать что нибудь про агрессию и тому подобное
__________________________
чувырла, ты уверена что российские воры будут стрелять по своим домам во Франции?
eniro 12 сентября 2018 | 00:58
unprejudiced: "- Ксендз! Перестаньте трепаться! – строго сказал великий комбинатор. – Я сам творил чудеса. Не далее, как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была очередь!.."(С)
kara 12 сентября 2018 | 00:37
на Сирию при Асаде жалко,хорошо,пусть Ирак с Ливией восстановят
irinakingsize1 12 сентября 2018 | 01:05
Логично-кто Сирию танцует, пусть тот и кормит. Короче, поделитесь вместе с Эрдоганом икоркой с другом Асадом.