Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, то планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы. Химическое оружие как предлог для нанесения удара по правительственным объектам не оправдан. У Дамаска нет химического оружия, — сказал Небензя.

США не видят попыток Сирии и ее союзников прекратить эскалацию конфликта, связанного с применением химоружия официальным Дамаском. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после «политического перехода». Никки Хейли подтвердила, что Вашингтон «не видит смысла тратить деньги налогоплательщиков на помощь режиму Асада».