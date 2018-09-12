С сайта Минобороны удалена страница с списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма
С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Страница доступна в кэше Гугла. В списке было 35 человек, 27 из них пожертвовали одинаковые суммы – 12 тысяч 254 рубля. Некоторых фамилий, которые были указаны на сайте Минобороны, нет в списке жертвователей на другом сайте – фонда «Воскресение». В частности, там не указаны Чеслав Геннадьевич Полотенцев, Прокл Савельевич Прудников, Меншиков Назар Изяславович и другие благотворители с крайне редкими и экзотическими именами. В списке фонда 273 человека, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, а также 9 компаний и организаций.
Ранее Министр обороны Сергей Шойгу призвал военных принять участие в сборе средств на строительство храма, подчеркнув при этом, что пожертвования должны быть исключительно добровольными.
На сайте появился отдельный раздел, однако там указано только общее количество собранных средств.
Комментарии1
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irinaapril 12 сентября 2018 | 00:24
Под странными именами благотоворителей скрываются те же самые лица, которые скидывались на виолончель стоимостью в два миллиарда долларов.