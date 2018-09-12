Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии

Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.

Напомню, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».

Слова директора Росгвардии Виктора Золотова можно расценивать не только как угрозу лично Алексею Навальному, но и всем инакомыслящим в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.

Манера, в которой Золотов обратился к Навальному, абсолютно неприемлема. Он предложил оппозиционеру не дуэль, а уличную драку, и это характеризует начальника Росгвардии, считает Евгения Альбац.