Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомню, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».
Слова директора Росгвардии Виктора Золотова можно расценивать не только как угрозу лично Алексею Навальному, но и всем инакомыслящим в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.
Манера, в которой Золотов обратился к Навальному, абсолютно неприемлема. Он предложил оппозиционеру не дуэль, а уличную драку, и это характеризует начальника Росгвардии, считает Евгения Альбац.
Комментарии13
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wuwer 12 сентября 2018 | 00:11
))) Нее.... они только на кулачках с дубинками за пазухой согласные
Ибо на суде могут всплыть интересные факты и фамилии.. а за это - уже их "отдубасят"
mosser 12 сентября 2018 | 00:15
Власть вовы путина заканчивается, и всем его холуям придется отвечать. Как Каддафи, или Сатдам Хусейн
tks 12 сентября 2018 | 00:30
mosser: Как раз из-за однажды увиденного видео расправы над Каддафи, Путэну мозги и набекренило.
pusin_patriot 12 сентября 2018 | 01:21
tks: А после Украины и публичных сожалений Янука об недостаточной силовой составляющей, тут речь будет идти о БТР на улицах и огне на поражение из пушек.
Тут уровень Ливана и Сирии на перспективе.
serge_moro 12 сентября 2018 | 00:31
mosser: Посмотрите на эту бандитскую, уголовную рожу, точную копию Вована-Коротышки.С него такой же генерал, как из Промокашки скрипач или из Коротышки президент.
serge_moro 12 сентября 2018 | 00:35
serge_moro: Золотые слова от урки Золотова,который купил себе все воинские звания ,вплоть до генерала армии. Всмотритесь в эту уголовную рожу ,ведь там печати негде ставить,что перед вами рецидивист-убийца ,который кстати был организатором в связке с Кадыровым убийства Бориса Немцова.
Даже бородач Кадыров выглядит поинтеллигентнее,чем этот урка Золотов. Не исключаю,что Золотов является тайным братом Путина. Уж, очень сильно они похоже внешне и также говорят отлично по фене. Если с него снять всю его форму и переодеть в полосатую робу заключенного, то перед вами будет явный рецидивист о огромным стажем убийцы . Вот эта харя и есть элита сегодняшней страны над которой приставлен смотрящий близнец Золотова Питерский Коротышка
jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 00:33
mosser: Власть Вовы - заканчивается?! Да неужели? Уже лет 5-7 на "Эхо" Власть Вовы заканчивается каждый день, ещё чуть-чуть и "Рашка рассыпется, Гаага, как Чаушеску, на фонарных столбах". Надоело это шапкозакидательство бравых хомячкофф и пустые надежды майданутых бандерлогофф. и даже уже не смешно.
Единственный реальный оппозиционер режиму в стране -НАВАЛЬНЫЙ. Только его ненавидят и боятся Путин и его окружение. Остальных оппов - ПРЕ-ЗИ-РА-ЮТ. Вроде жалкого имитатора оппозиции Явлинского, высокомерно поучающего из интернета, и его гнилого "яблока".
А так, в стране - только диванная оппозиция, трущаяся с утра до вечера на сайте "Эхо" и даже не пришедшая в воскресенье на Тверскую, всего-то 3 тысячи, и те - подростки.
Поэтому Власти ничего не угрожает. В этом Явлинский прав. Демшиза - ленивые и трусливые ничтожества. Жалко Навального. И подростков, которые РЕАЛЬНО пострадали (отчисления из ВУЗов, характеристики и т.д.)
Недостойны все эти недовольные массы да и вся страна такого человека и политика, как Навальный. Ибо трусливы, ленивы, выражают недовольство и протест исключительно либо на кухне, либо (демшиза) на продавленных диванах у монитора.
kara 12 сентября 2018 | 00:19
так сколько раз Навального ловили на вранье и сколько он судов проиграл? и что, да ничего. продолжает так-же разводить лохов на донаты(еще слово новое придумали).
orein51 12 сентября 2018 | 00:24
бандиты просыпаются и базарят по-пацански...
unprejudiced 12 сентября 2018 | 00:24
Публично? Ну давайте, в своей брехне персонаж заявил что качество овощей стало хуже, доказывайте. Фото, видео, заключение экспертов. Ждем.
tks 12 сентября 2018 | 00:28
Молчание - золото;
подлый вызов арестованного на поединок - Золотов.
irinakingsize1 12 сентября 2018 | 00:58
Так цель у Золотова была не оправдаться, иначе бы с фактами и документами в руках выступил, а публично угрожать всем, кто смеет вскрывать воровство и коррупцию и заодно отвлечь от избиения младенцев. Не пойдет он в суд, даже в Басманный, ибо там могут вылезти факты и похуже. Чай в 90-х святостью особой не отличался.
mozhem_povtorit 12 сентября 2018 | 01:09
Посмотрел обращение Золотова. Это просто амёба какая-то, опасный псих. Навальному не стоит с ним встречаться. А вот Путин надеюсь укоротит поводок своего пса, это уже ни в какие рамки.