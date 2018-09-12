Z Архив новостей новости
5 13 6 1581
Эксклюзив Эха 00:01, 12 сентября 2018

Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии

Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомню, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».

Слова директора Росгвардии Виктора Золотова можно расценивать не только как угрозу лично Алексею Навальному, но и всем инакомыслящим в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.

Манера, в которой Золотов обратился к Навальному, абсолютно неприемлема. Он предложил оппозиционеру не дуэль, а уличную драку, и это характеризует начальника Росгвардии, считает Евгения Альбац.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

wuwer 12 сентября 2018 | 00:11

))) Нее.... они только на кулачках с дубинками за пазухой согласные
Ибо на суде могут всплыть интересные факты и фамилии.. а за это - уже их "отдубасят"

mosser 12 сентября 2018 | 00:15

Власть вовы путина заканчивается, и всем его холуям придется отвечать. Как Каддафи, или Сатдам Хусейн

tks 12 сентября 2018 | 00:30

mosser: Как раз из-за однажды увиденного видео расправы над Каддафи, Путэну мозги и набекренило.

pusin_patriot 12 сентября 2018 | 01:21

tks: А после Украины и публичных сожалений Янука об недостаточной силовой составляющей, тут речь будет идти о БТР на улицах и огне на поражение из пушек.

Тут уровень Ливана и Сирии на перспективе.

serge_moro 12 сентября 2018 | 00:31

mosser: Посмотрите на эту бандитскую, уголовную рожу, точную копию Вована-Коротышки.С него такой же генерал, как из Промокашки скрипач или из Коротышки президент.

serge_moro 12 сентября 2018 | 00:35

serge_moro: Золотые слова от урки Золотова,который купил себе все воинские звания ,вплоть до генерала армии. Всмотритесь в эту уголовную рожу ,ведь там печати негде ставить,что перед вами рецидивист-убийца ,который кстати был организатором в связке с Кадыровым убийства Бориса Немцова.

Даже бородач Кадыров выглядит поинтеллигентнее,чем этот урка Золотов. Не исключаю,что Золотов является тайным братом Путина. Уж, очень сильно они похоже внешне и также говорят отлично по фене. Если с него снять всю его форму и переодеть в полосатую робу заключенного, то перед вами будет явный рецидивист о огромным стажем убийцы . Вот эта харя и есть элита сегодняшней страны над которой приставлен смотрящий близнец Золотова Питерский Коротышка

jjuddgge_ddrredd 12 сентября 2018 | 00:33

mosser: Власть Вовы - заканчивается?! Да неужели? Уже лет 5-7 на "Эхо" Власть Вовы заканчивается каждый день, ещё чуть-чуть и "Рашка рассыпется, Гаага, как Чаушеску, на фонарных столбах". Надоело это шапкозакидательство бравых хомячкофф и пустые надежды майданутых бандерлогофф. и даже уже не смешно.

Единственный реальный оппозиционер режиму в стране -НАВАЛЬНЫЙ. Только его ненавидят и боятся Путин и его окружение. Остальных оппов - ПРЕ-ЗИ-РА-ЮТ. Вроде жалкого имитатора оппозиции Явлинского, высокомерно поучающего из интернета, и его гнилого "яблока".
А так, в стране - только диванная оппозиция, трущаяся с утра до вечера на сайте "Эхо" и даже не пришедшая в воскресенье на Тверскую, всего-то 3 тысячи, и те - подростки.
Поэтому Власти ничего не угрожает. В этом Явлинский прав. Демшиза - ленивые и трусливые ничтожества. Жалко Навального. И подростков, которые РЕАЛЬНО пострадали (отчисления из ВУЗов, характеристики и т.д.)
Недостойны все эти недовольные массы да и вся страна такого человека и политика, как Навальный. Ибо трусливы, ленивы, выражают недовольство и протест исключительно либо на кухне, либо (демшиза) на продавленных диванах у монитора.

kara 12 сентября 2018 | 00:19

так сколько раз Навального ловили на вранье и сколько он судов проиграл? и что, да ничего. продолжает так-же разводить лохов на донаты(еще слово новое придумали).

orein51 12 сентября 2018 | 00:24

бандиты просыпаются и базарят по-пацански...

unprejudiced 12 сентября 2018 | 00:24

Публично? Ну давайте, в своей брехне персонаж заявил что качество овощей стало хуже, доказывайте. Фото, видео, заключение экспертов. Ждем.

tks 12 сентября 2018 | 00:28

Молчание - золото;
подлый вызов арестованного на поединок - Золотов.

irinakingsize1 12 сентября 2018 | 00:58

Так цель у Золотова была не оправдаться, иначе бы с фактами и документами в руках выступил, а публично угрожать всем, кто смеет вскрывать воровство и коррупцию и заодно отвлечь от избиения младенцев. Не пойдет он в суд, даже в Басманный, ибо там могут вылезти факты и похуже. Чай в 90-х святостью особой не отличался.

mozhem_povtorit 12 сентября 2018 | 01:09

Посмотрел обращение Золотова. Это просто амёба какая-то, опасный псих. Навальному не стоит с ним встречаться. А вот Путин надеюсь укоротит поводок своего пса, это уже ни в какие рамки.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 229 6 19905 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 170 6 15742 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 147 6 14400 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 131 6 13630 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 154 6 16959 11.09
Kвласть, фото, события
Новости

Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»

5 59 6 6515
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8021 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться…

5 61 6 7303
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1314 6 157729 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Новости

Глава Росгвардии Золотов вызвал на поединок Навального в ответ на расследование ФБК Он пообещал сделать из него «сочную хорошую отбивную»...

5 81 6 9903
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 194 6 25952 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 58 6 7991 10.09
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

+ Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Обсуждали вопрос предоставления украинской православной церкви независимости…

5 57 6 7768 05.09
8читать ;смотреть
Kрелигия, украина, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 79 6 10896 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23377 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36032 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную»...

5 125 6 45456
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 113 6 169656 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 50 6 13350 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 276 6 405326 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 310 6 185071 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7250522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3653862

Сегодня в эфире