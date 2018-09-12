Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских 9 сентября
Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских во время акции протеста 9 сентября.
В суде 24-летний Виктор Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также сотрясение мозга.
36-летнего Василия Костылева суд отказался пометить под домашний арест, несмотря на то, что у него на иждивении жена и маленький ребенок, а также несмотря на положительные характеристики по месту жительства и работы.
Комментарии7
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irinaapril 12 сентября 2018 | 00:27
Позор!
putn_pnh 12 сентября 2018 | 00:27
Вот куда всё это побежит, когда начнётся?
balamuto 12 сентября 2018 | 00:32
putn_pnh: Как куда ? Туда. Домой. На Запад. У них у всех там дома, квартиры.
orein51 12 сентября 2018 | 00:29
Лет 8 назад один главный сказал: "Если милиц. бьёт вас, вполне законно ответить." Ох, забыли сами, то ляпают...
unprejudiced 12 сентября 2018 | 00:31
Все верно, эти чудовища что напали на сотрудника полиции, и не могли быть оставлены на свободе. Кстати это повод запретить на всегда акции персонажа, ибо доказано что мирный характер они не имеют.
irinakingsize1 12 сентября 2018 | 00:53
Мальцев называет таких ментов ментов терпилами. Какое гребаное позорище избить человека, а потом скулить, что это его били.
liquidsky__ 12 сентября 2018 | 01:21
irinakingsize1: То-то не терпила Мальцев был в первых рядах. Что, нет?! ну как же так.. ))