Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских 9 сентября

Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских во время акции протеста 9 сентября.



В суде 24-летний Виктор Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также сотрясение мозга.

36-летнего Василия Костылева суд отказался пометить под домашний арест, несмотря на то, что у него на иждивении жена и маленький ребенок, а также несмотря на положительные характеристики по месту жительства и работы.