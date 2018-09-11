Глава правительства Армении Никол Пашинян поручил силовикам провести рейды у олигархов и чиновников в связи с «попыткой заговора». Речь идет о прослушке телефонных разговоров руководителей спецслужб.

«Некоторые олигархи и чиновники в республике создали свою службу нацбезопасности. Поручаю в кратчайшие сроки выявить авторов прослушки и подвергнуть их самому жесткому наказанию», — сказал Пашинян, выступая на митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана.

«Сейчас же провести рейды у олигархов, высокопоставленных чиновников, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить. Чтобы через два часа вы доложили мне о проделанной работе и результатах», — добавил Пашинян.