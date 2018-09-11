Глава правительства Армении Никол Пашинян поручил силовикам провести рейды у олигархов и чиновников
Глава правительства Армении Никол Пашинян поручил силовикам провести рейды у олигархов и чиновников в связи с «попыткой заговора». Речь идет о прослушке телефонных разговоров руководителей спецслужб.
«Некоторые олигархи и чиновники в республике создали свою службу нацбезопасности. Поручаю в кратчайшие сроки выявить авторов прослушки и подвергнуть их самому жесткому наказанию», — сказал Пашинян, выступая на митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана.
«Сейчас же провести рейды у олигархов, высокопоставленных чиновников, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить. Чтобы через два часа вы доложили мне о проделанной работе и результатах», — добавил Пашинян.
Комментарии7
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rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 23:08
«Некоторые олигархи и чиновники в республике создали свою службу нацбезопасности. Поручаю в кратчайшие сроки выявить авторов прослушки и подвергнуть их самому жесткому наказанию», — сказал Пашинян...
Рыцарь победивший дракона, сам становится драконом - по-другому быть не может, это закон власти.
djuga 11 сентября 2018 | 23:36
rpmcmurphy: Рыцарь победивший дракона, сам становится драконом
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Да, согласен. То, что сделал Пашинян - дешевый и противозаконный популизм.
art_ 11 сентября 2018 | 23:47
djuga: олигархи могут иметь вооруженную охрану и прослушку? это что-то новенькое в законах
begly_ 11 сентября 2018 | 23:28
После революции всегда так было - грабь награбленное. Кто еще хочет революцию?
eniro 11 сентября 2018 | 23:29
Чапаев академиев не кончал,... а жаль.
lager23 11 сентября 2018 | 23:40
Раковую опухоль необходимо вырезать радикально, так что Пашинян прав, в отличии от Патерсона, что стонет вверх по ветке, мороча людям мозги!
ludvig14 11 сентября 2018 | 23:48
-- Сейчас же провести рейды у олигархов, высокопоставленных чиновников, уложить на асфальт всю их охрану...
-- у нас асфальта нет...
-- а что есть?
-- грязь и бездорожье!
-- дебилы, бля(пи-пи) Кладите куда сможете...