С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство военного храма

С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Страница доступна в кэше Гугла. В списке было 35 человек, 27 из них пожертвовали одинаковые суммы – 12 тысяч 254 рубля. Некоторых фамилий, которые были указаны на сайте Минобороны, нет в списке жертвователей на другом сайте – фонда «Воскресение». В частности, там не указаны Чеслав Геннадьевич Полотенцев, Прокл Савельевич Прудников, Меншиков Назар Изяславович и другие благотворители с крайне редкими и экзотическими именами. В списке фонда 273 человека, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, а также 9 компаний и организаций.