С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство военного храма
С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Страница доступна в кэше Гугла. В списке было 35 человек, 27 из них пожертвовали одинаковые суммы – 12 тысяч 254 рубля. Некоторых фамилий, которые были указаны на сайте Минобороны, нет в списке жертвователей на другом сайте – фонда «Воскресение». В частности, там не указаны Чеслав Геннадьевич Полотенцев, Прокл Савельевич Прудников, Меншиков Назар Изяславович и другие благотворители с крайне редкими и экзотическими именами. В списке фонда 273 человека, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, а также 9 компаний и организаций.
Комментарии4
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kaputvsemu 11 сентября 2018 | 23:10
"Военный храм". Класс!
По задумке, в таком храме должны быть смертоносные кресты, убийственные иконы, отравляющие свечи.
slovoidelo199 11 сентября 2018 | 23:13
шифруются сучьи дети, шифруются....В аду за благотворительность, на постройку храма, отвечать придется перед их хозяином - сатаной....
lager23 11 сентября 2018 | 23:21
Зачем будисту кажубекычу православный армейский храм в многоконфессиональной стране где религия отделена от государства, и кто за это платит?
Тут запах копыт.....!
begly_ 11 сентября 2018 | 23:23
А что вас удивляет?, военные быстро откликнулись с пониманием и сдали нужную сумму на храм. Сайт закрыт. Теперь откроют после того как храм будет построен и понадобятся деньги на ломпады, свечи.., мерседесы...