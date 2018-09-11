Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских
Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских во время акции протеста 9 сентября.
В суде 24-летний Виктор Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также сотрясение мозга.
36-летнего Василия Костылева суд отказался пометить под домашний арест, несмотря на то, что у него на иждивении жена и маленький ребенок, а также несмотря на положительные характеристики по месту жительства и работы.
Комментарии5
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prapor111 11 сентября 2018 | 23:11
вот не надо нападать и провоцировать полицейских. Не НАДО! Пусть скажут спасибо, что у нас не американские полицаи, Те бы грохнули и всё! Finita la comedia!
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 23:13
Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских...
Дайте им максимально возможный срок.
mosser 11 сентября 2018 | 23:51
rpmcmurphy: ты и твой род подонки.
begly_ 11 сентября 2018 | 23:19
Дааа, это вам ни Америка.., тут бы, в США, вы попробовали махнуть клешнёй на полицейского.
neon999 11 сентября 2018 | 23:21
Может хватит паясничать и говорить про какие-то российские суды ?
Были бы суды - сажали бы убийц и воров а не тех, кто их властью недоволен.
Судили бы тех, кто развязывае войны, взрывает дома, расстреливает школы.
Кадыров с Золотовым убили Немцова, а теперь бандюган из 90-х нацепив погоны
угрожает расправой Навальному. Где тут суды ? Бандиты изображают государство,
и приличные журналисты не стали бы делать вид, что эти воровские суды, где все поставлено с ног на голову, принимают за настоящие.