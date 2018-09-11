Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест до 13 декабря. Об этом сообщает «Новая газета».
На заседании Костыленков заявил, что за время его нахождения в СИЗО у него умер отец и что у него на попечении остался дед, инвалид по зрению. Крюков сказал, что «из-за условий в изоляторе сходишь с ума».
Суд также продлил срок содержания под стражей Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.
До 13-го декабря продлен и домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Девушкам разрешили прогулки в пределах 50-ти метров от дома с 13-ти до 15-ти часов. Ранее Павликовой не разрешалось выходить даже на балкон.
Комментарии6
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rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 23:10
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку...
Красавчики, теперь вас скоро отпустят.
tom_tom 11 сентября 2018 | 23:41
1.Золотов — ДББ!
2.Золотов — политическая проститутка. Стоял с Ельциным на танке и разваливал СССР, а теперь пищит, что он «ударник комтруда».
3.Золотов — предатель народа, т.к. согласился возглавить службу опричников, созданную для подавления выступлений.
4.Жду вызова на ринг! :)
begly_ 11 сентября 2018 | 23:16
На кого себя предлагают менять, голодные?
j_partizan 11 сентября 2018 | 23:20
К сожалению Власть не думает о последствиях своих действий.
То зло, которое она причиняет людям обернется ей ещё большим злом.
"Посеешь ветер, пожнёшь бурю"
begly_ 11 сентября 2018 | 23:31
j_partizan:
Да.., но жить в эту пору уж не прийдется ни мне и ни вам.
unprejudiced 11 сентября 2018 | 23:32
«Отравитель Скрипалей» Александр Петров, о котором британские таблоиды пишут как о потомственном сотруднике спецслужб, вёл бизнес в Одессе и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT удалось поговорить с жертвами одной из его махинаций, и ни на одной из фотографий якобы сотрудников ГРУ, обнародованных британской прокуратурой, настоящего Петрова они не узнали. Эксперты также подтвердили, что он не мог иметь отношения к спецслужбам, так как в юности был судим за кражу. Специалисты также назвали выдумкой и информацию СМИ о «чистильщиках», которые якобы работали вместе с «отравителями».
Британская газета Daily Mirror на прошлой неделе опубликовала заметку с захватывающими дух подробностями «зловещей» родословной одного из «отравителей из Солсбери».
Оказывается, дед Александра Петрова Иван Старченко служил «под руководством Сталина командиром 31-й стрелковой бригады Смерш в составе 2-го Украинского фронта».
Для большей убедительности это утверждение сопровождалось фотографией сурового Сталина — это именно он придумал называть службу контрразведки «Смерть шпионам».
С Надеждой Мороз — своей супругой и будущей бабушкой человека, якобы доставившего «Новичок» в Туманный Альбион, — Старченко, по данным СМИ, познакомился тоже на фронте. Сообщалось также, что их сын и дядя Петрова — Валерий — кадровый военный и служил в ВДВ. Кроме того, назывался год рождения Александра Петрова — 1979. Позже СМИ уточнили, что речь идёт о 13 июля 1979 года.
RT пошёл по указанному Daily Mirror следу Александра Петрова и выяснил, что названный британскими СМИ человек действительно существует, в России имел судимость за кражу, а в последние годы вёл бизнес на Украине и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT нашёл людей, которым должен Петров. Узнать его на фотографиях британской прокуратуры они не смогли.
Короче англосаксы обделались и выложили явный фейк