Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов и нетрезвых пилотов

За мелкое хулиганство на транспорте предлагается штрафовать на сумму до 50-ти тысяч рублей или назначать арест до 15-ти суток. За нарушение порядка допуска к полету предполагается административный штраф для граждан до 30-ти тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических – до полумиллиона.