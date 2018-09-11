Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по размещению госбумаг
Такое решение объясняется неблагоприятной рыночной конъюнктурой, — говорится в сообщении на сайте ведомства. Иностранные инвесторы начали избавляться от российских государственных облигаций с начала апреля. В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что за последний год спрос со стороны иностранных инвесторов серьезно снизился.
Комментарии2
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oldpartizan 11 сентября 2018 | 22:49
начало конца?
virgenu 11 сентября 2018 | 22:53
Рынок здесь сбоку припёку. Государственные бумаги- это вопрос доверия и честности, Бендеру с Паниковским тут делать нечего. Доллар США силён именно потому, что за всё время своего существования он ни разу никого не обманул. Когда то министра финансов царской России спросили: в чём секрет устойчивости и ценности российского червонца? В том, ответил министр, что на нём стоит моя подпись. В те годы червонец стоял выше всех европейских валют.