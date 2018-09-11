Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по размещению госбумаг

Такое решение объясняется неблагоприятной рыночной конъюнктурой, — говорится в сообщении на сайте ведомства. Иностранные инвесторы начали избавляться от российских государственных облигаций с начала апреля. В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что за последний год спрос со стороны иностранных инвесторов серьезно снизился.