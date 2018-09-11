Отток капитала из России вырос почти в три раза

По данным ЦБ, в январе—августе 2018 года частный сектор вывез из России $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года, — сообщает РБК.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора повысить прогноз до $30 млрд.