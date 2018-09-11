Отток капитала из России вырос почти в три раза
По данным ЦБ, в январе—августе 2018 года частный сектор вывез из России $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года, — сообщает РБК.
Изначально ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора повысить прогноз до $30 млрд.
Комментарии20
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tks 11 сентября 2018 | 22:37
Было бы странно, если бы он уменьшился. Чем больше по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации победных реляций об инвестиционных победах Путэна, тем больше бегство.
balamuto 11 сентября 2018 | 22:40
С родной гавани сваливают..Непорядок.
danko1 11 сентября 2018 | 22:53
balamuto: Бандиты путинские награбленное выводят, чувствуя, что лафа кончается.
Спешат, пока еще их принимают.
Оставят Россию с долгами, а сами вслед за награбленным сбегут.
Такие вот путинские патриоты, ненавидящие Россию.
begly_ 11 сентября 2018 | 23:00
danko1:
Враньё. Частный сектор попрятал всё бабло в своих матрасах., а нам тут выдают фуфло за чистую воду. У Народа деньги куры не клюют.
stalin_vsegda_zhiv 11 сентября 2018 | 23:00
Нормально так с колен встали.
pmasel 11 сентября 2018 | 22:41
Самое интересное не это, а куда. Примерно 2/3 в самые любимые россиянами офшоры. )))
kaputvsemu 11 сентября 2018 | 22:42
- Вы из какого общества, ребята?
- "Трудовые резервы".
- А что, "Динамо" бежит?
- Все бегут.
"Джентльмены удачи"
mathmovesu 11 сентября 2018 | 23:36
kaputvsemu: по-моему современные "джентельмены удачи" выступают за "воровские резервы", а не за трудовые...
anemon 11 сентября 2018 | 22:44
Самые отъявленные патриоты то, за что Родину любят, сплавляют в стан врага.
virgenu 11 сентября 2018 | 22:44
Кто прав, капитал, или Путин с Медведевым?Капитал бегает от лжи, мошенничества и нестабильности. Это частные деньги, владелец не желает рисковать, играя с шулерами и шпаной. Путин с Медведевым уверяют в стабильности российской экономики. Где правда?
sab171 11 сентября 2018 | 23:08
virgenu: бадминтониста в принципе можно и не упоминать.
kkdv75 11 сентября 2018 | 22:44
Беда то кака, ой беда. Нежили богато и нечего начинать
begly_ 11 сентября 2018 | 23:02
kkdv75:
Вот это сознательность. Из таких бескорыстных и патриотичных людей и должно состоять любое государство. Ваше имя достойно быть вписанным в новейшую историю России.
ramun 11 сентября 2018 | 22:46
Это есть корошо. Запад любит русский денег крутить-вертеть процент иметь.
Желательно без русских.Только деньги.
lager23 11 сентября 2018 | 22:47
Путинская реальность токсична, поэтому капитал уходит, как песок сквозь пальцы.
alex362 11 сентября 2018 | 22:47
Вот из-за таких непатриотичных граждан рупь и дешевеет! Запретить надо эту заграницу, тогда и жизнь наладится. Да, и срок за хранение валюты вернуть, да побольше!
sapiens17 11 сентября 2018 | 22:47
Ещё пару таких выступлений защитников Конституции, как выдал Золотов - и поток увеличится в 6 раз.
slovoidelo199 11 сентября 2018 | 23:51
sapiens17: браво!
cromwel 11 сентября 2018 | 22:49
Эта так польза от санкций проявляется
grishakras 11 сентября 2018 | 22:57
Скоро будет в 10 раз.