Хамовнический суд Москвы отправил под арест двоих обвиняемых в нападении на полицейских во время акции протеста
Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 9 ноября двоих обвиняемых в нападении на полицейских во время акции протеста 9 сентября.
В суде 24-летний Виктор Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также сотрясение мозга.
36-летнего Василия Костылева суд отказался пометить под домашний арест, несмотря на то, что у него на иждивении жена и маленький ребенок, а также несмотря на положительные характеристики по месту жительства и работы.
Комментарии3
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anemon 11 сентября 2018 | 22:41
Они защищались. Они были безоружны и без спецобмундирования, в отличие от золотовских садюг. Они не виновны.
korikov 11 сентября 2018 | 23:11
anemon:
Это были МИРНЫЕ ПРОТЕСТУЮЩИЕ майдана.
https://youtu.be/6hSp8YEOLpo
Если вы поддерживаете таких, то идите в жопу вместе со всем своим протестом.
mosser 11 сентября 2018 | 23:49
korikov: сам иди, подонок