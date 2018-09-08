Екатерина Шульман: Следует ожидать повышения явки во втором туре выборов в четырех регионах России

В ходе второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области следует ожидать повышения явки. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Екатерина Шульман.

«Второй тур отличается от первого радикально – это очень близкие результаты. В ряде случаев там преимущество на стороне оппозиционного кандидата. В этом случае у людей появляется ощущение, что от их голоса что-то зависит. Это сладкое чувство, оно и привлекает избирателей», — сказала Е.Шульман.

Она добавила, что власти Приморского края в этой ситуации решили пойти на опережение и провести второй тур сразу в следующее воскресенье.