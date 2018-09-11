В Екатеринбурге на заводе «Уралэлектротяжмаш» начали сокращать пожилых рабочих
Об этом порталу URA.Ru рассказали сотрудники предприятия. По их словам, руководство называет это оптимизацией, однако рабочие считают, что это связано с пенсионной реформой. Они рассказывают, что под сокращение попали мужчины в возрасте около 55-ти лет. По мнению рабочих, предприятие хочет заранее избавиться от возрастных сотрудников, чтобы потом не держать их до самой пенсии. В пресс-службе завода URA.Ru заявили, что не увольняют работников по возрасту, а для дальнейших комментариев попросили письменный запрос.
В рамках закона должны быть использованы любые формы сохранения занятости людей предпенсионного возраста. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Поддержку предпенсионерам можно оказывать также при помощи неполной занятости и волотерства, добавил Медведев.
Комментарии5
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goshan31 11 сентября 2018 | 22:11
Упс!.., геноцидик нарисовался..
danko1 11 сентября 2018 | 22:12
Что и следовало ожидать.
Только совсем полные тупицы думают, что законодательно смогут запретить увольнять пожилых людей, когда и у молодых работы нет.
Преступление в таких условиях проводить реформу.
nemez1 11 сентября 2018 | 22:13
И это только начало, а что будет впереди, даже сулуянов не знает.
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 22:14
Вот она и цена всем заверениям пупуева, его шавки медведа и бесчисленных телевизионных голов..
viktorova 11 сентября 2018 | 22:19
Уверен, что почти все из сокращаемых голосовали за путина.
Молодцы, Получите благодарность!