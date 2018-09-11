В Екатеринбурге на заводе «Уралэлектротяжмаш» начали сокращать пожилых рабочих

Об этом порталу URA.Ru рассказали сотрудники предприятия. По их словам, руководство называет это оптимизацией, однако рабочие считают, что это связано с пенсионной реформой. Они рассказывают, что под сокращение попали мужчины в возрасте около 55-ти лет. По мнению рабочих, предприятие хочет заранее избавиться от возрастных сотрудников, чтобы потом не держать их до самой пенсии. В пресс-службе завода URA.Ru заявили, что не увольняют работников по возрасту, а для дальнейших комментариев попросили письменный запрос.

В рамках закона должны быть использованы любые формы сохранения занятости людей предпенсионного возраста. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Поддержку предпенсионерам можно оказывать также при помощи неполной занятости и волотерства, добавил Медведев.