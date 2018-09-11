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22:04, 11 сентября 2018

В Екатеринбурге на заводе «Уралэлектротяжмаш» начали сокращать пожилых рабочих

Об этом порталу URA.Ru рассказали сотрудники предприятия. По их словам, руководство называет это оптимизацией, однако рабочие считают, что это связано с пенсионной реформой. Они рассказывают, что под сокращение попали мужчины в возрасте около 55-ти лет. По мнению рабочих, предприятие хочет заранее избавиться от возрастных сотрудников, чтобы потом не держать их до самой пенсии. В пресс-службе завода URA.Ru заявили, что не увольняют работников по возрасту, а для дальнейших комментариев попросили письменный запрос.

В рамках закона должны быть использованы любые формы сохранения занятости людей предпенсионного возраста. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Поддержку предпенсионерам можно оказывать также при помощи неполной занятости и волотерства, добавил Медведев.

Комментарии

5

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goshan31 11 сентября 2018 | 22:11

Упс!.., геноцидик нарисовался..

danko1 11 сентября 2018 | 22:12

Что и следовало ожидать.
Только совсем полные тупицы думают, что законодательно смогут запретить увольнять пожилых людей, когда и у молодых работы нет.
Преступление в таких условиях проводить реформу.

nemez1 11 сентября 2018 | 22:13

И это только начало, а что будет впереди, даже сулуянов не знает.

abuvgrobu 11 сентября 2018 | 22:14

Вот она и цена всем заверениям пупуева, его шавки медведа и бесчисленных телевизионных голов..

viktorova 11 сентября 2018 | 22:19

Уверен, что почти все из сокращаемых голосовали за путина.
Молодцы, Получите благодарность!

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