Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомним, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».
Слова директора Росгвардии Виктора Золотова можно расценивать не только как угрозу лично Алексею Навальному, но и всем инакомыслящим в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.
Манера, в которой Золотов обратился к Навальному, абсолютно неприемлема. Он предложил оппозиционеру не дуэль, а уличную драку, и это характеризует начальника Росгвардии, считает Евгения Альбац.
Комментарии3
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nemez1 11 сентября 2018 | 22:06
Это конечно хорошо, что ФБК может подтвердить, но это росгвардии не нужно.
mikluho_m 11 сентября 2018 | 22:09
Дегенеративные изменения мозгов обитателей кремля вполне возможно обусловлены вирусом, распространяемым Главкремлином...
Все, кто лично с ним контактировал, хотя бы находился в одном помещении - неизбежно заражаются этим вирусом и на глазах становятся дебилами и подонками...
pyco_mypucmo 11 сентября 2018 | 22:10
Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой.