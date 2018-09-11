Хамовнический суд Москвы арестовал участника митинга против пенсионной реформы Виктора Федосеева до 9 ноября
Его обвиняют в том, что в минувшее воскресенье в ходе столичной акции он ударил сотрудника полиции.
Судья Андрей Лутов согласился с доводами следствия о том, что 24-летний Виктор Федосеев может скрыться или помешать расследованию, передает «Медиазона». По версии обвинения, он ударил сотрудника Росгвардии кулаком в область лица. Одновременно, как отмечается, уроженец Хабаровска оказывал сопротивление при задержании на акции против пенсионной реформы. При этом следователи добавили, что Федосеев отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, и не назвал место жительства. Защита, в свою очередь, настаивала на любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Так, адвокат Сергей Бадамшин сказал, что Федосеев получил черепно-мозговую травму – из-за этого обвиняемый, по его словам, не помнит место жительства. Бадамшин также назвал полученные травмы «не сопротивлением, а избиением сотрудниками полиции» своего подзащитного. Сам Федосеев в это время показывал синяки на теле. Тем не менее, суд постановил арестовать участника протестной акции в центре Москвы.
Несколько минут назад Хамовнический суд арестовал на 2 месяца еще одного участника акции 9 сентября – Василия Костылева, передает «Интерфакс». Его обвиняют в том, что он схватил полицейского за шею. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в день митинга в Москве были задержаны 48 человек.
Комментарии5
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servelat 11 сентября 2018 | 22:12
О мля как бывает: от расшибленного об голову полицейского кулака пропала память.... Что творится?
viktorova 11 сентября 2018 | 22:13
//Его обвиняют в том, что в минувшее воскресенье в ходе столичной акции он ударил сотрудника полиции.//
Какие неженки в росгвардии работают. И золотов - главная неженка. По морде получит на «поединке» сразу дело заведуют на Навального.
servelat 11 сентября 2018 | 22:16
viktorova: "Неженки" в Омерике сразу прикончат замахнувшегося на копа на месте , тут же цацкаются
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 22:18
Вот так вот: И теперь недоумок будет сначала в камере жопу парить, а затем зону топтать. А исполнивший свою задачу Сисян отправится отдыхать в Испанию да лобстеров жрать.. Каждому своё.
tprfrund001 11 сентября 2018 | 22:19
Объясняли же дуракам неоднократно: когда к тебе на митинге обращается полиционер, он тебе приказывает, а не беседует с тобой в привычном для тебя стиле интернет-срачей.