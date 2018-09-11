Хамовнический суд Москвы арестовал участника митинга против пенсионной реформы Виктора Федосеева до 9 ноября

Его обвиняют в том, что в минувшее воскресенье в ходе столичной акции он ударил сотрудника полиции.

Судья Андрей Лутов согласился с доводами следствия о том, что 24-летний Виктор Федосеев может скрыться или помешать расследованию, передает «Медиазона». По версии обвинения, он ударил сотрудника Росгвардии кулаком в область лица. Одновременно, как отмечается, уроженец Хабаровска оказывал сопротивление при задержании на акции против пенсионной реформы. При этом следователи добавили, что Федосеев отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, и не назвал место жительства. Защита, в свою очередь, настаивала на любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Так, адвокат Сергей Бадамшин сказал, что Федосеев получил черепно-мозговую травму – из-за этого обвиняемый, по его словам, не помнит место жительства. Бадамшин также назвал полученные травмы «не сопротивлением, а избиением сотрудниками полиции» своего подзащитного. Сам Федосеев в это время показывал синяки на теле. Тем не менее, суд постановил арестовать участника протестной акции в центре Москвы.

Несколько минут назад Хамовнический суд арестовал на 2 месяца еще одного участника акции 9 сентября – Василия Костылева, передает «Интерфакс». Его обвиняют в том, что он схватил полицейского за шею. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в день митинга в Москве были задержаны 48 человек.