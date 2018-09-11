Гимнастка Дина Аверина победила в упражнениях с мячом, выиграв второе золото ЧМ
Соревнования проходят в Софии Ранее сегодня она стала победительницей в упражнениях с обручем. Это золото чемпионатов мира стало для нее пятым в карьере.
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Соревнования проходят в Софии Ранее сегодня она стала победительницей в упражнениях с обручем. Это золото чемпионатов мира стало для нее пятым в карьере.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
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