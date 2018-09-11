Цена барреля марки «Брент» превысила 79 долларов впервые за неделю
На торгах в Лондоне цена выросла более чем на 2%. На этом фоне курс доллара снизился без малого на рубль – до 69.97, а курс евро на 1 рубль 20 копеек – до 80.62.
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На торгах в Лондоне цена выросла более чем на 2%. На этом фоне курс доллара снизился без малого на рубль – до 69.97, а курс евро на 1 рубль 20 копеек – до 80.62.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 11 сентября 2018 | 21:49
Прекрасно!
"А что там у хохлов?" (С) ;-)))
efilika 11 сентября 2018 | 21:50
blinorozhiy_chmo: дебил, как это на руПль повлияло? Вами, дебилами, дорога в нищету у России вымощена.
blinorozhiy_chmo 11 сентября 2018 | 22:01
efilika: Щеееееневмээээрлааааауууууууууууууууу...
Шо, какломорда, жрать совсем нечего? Съешь майдаун. ;-))
И не завидуй, это не по христиански. Ах, да ... у дебилоидов же аффтакифалиё... тогда завидуй и жри лебеду сорта "Майдаун")))
eniro 11 сентября 2018 | 22:16
blinorozhiy_chmo:А не могли бы еще раз объяснить суть ваших предложений другими словами? Просто, мне советовали, для тонуса, читать придурков на ночь. А вы, мне кажется, подходящий...
testmeter 11 сентября 2018 | 21:58
blinorozhiy_chmo: "А что там у хохлов?" ///
Мы рады, что ты живешь нашими заботами. Спасибо, у нас все в порядке. А курс гривни повысился на 2,5% по отношению к рублю. Из-за нефти, наверное?
krypton84 11 сентября 2018 | 21:54
При грамотных управленцах с такой ценой на нефть рубль мог бы быть совсем другим :c