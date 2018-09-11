Из польского МИДа уволили всех выпускников московского МГИМО, а также тех, кто работал в коммунистических ведомствах
Об этом сообщил министр иностранных дел Яцек Чапутович. По его словам, за последние годы Министерство иностранных дел Польши обновилось почти полностью. С 2016 года на работу было принято более 400 новых сотрудников.
По словам министра, ротация необходима для эффективной работы, это рекомендовано для государственных служб и является нормальной практикой в Европе.
Комментарии5
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midnightblues 11 сентября 2018 | 21:56
очень правильно
polba 11 сентября 2018 | 22:08
midnightblues: Конечно правильно, им сейчас аккурат за 60 годков перевалило.... на пенсию пора.
oleg_kievlyanin 11 сентября 2018 | 22:02
Правильное решение!
Достаточно посмотреть на российских дипломатов, и тем более послушать их.
nersesov 11 сентября 2018 | 22:19
oleg_kievlyanin: не забывайте на своих смотреть и слушать, наши просто отдыхают в сравнении с вашим Чугуном Климкиным.
grigol331 11 сентября 2018 | 22:08
Ну, и шо это будут за дипломаты? Фени не знают, хамить не умеют, но орлы.