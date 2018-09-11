Из польского МИДа уволили всех выпускников московского МГИМО, а также тех, кто работал в коммунистических ведомствах

Об этом сообщил министр иностранных дел Яцек Чапутович. По его словам, за последние годы Министерство иностранных дел Польши обновилось почти полностью. С 2016 года на работу было принято более 400 новых сотрудников.

По словам министра, ротация необходима для эффективной работы, это рекомендовано для государственных служб и является нормальной практикой в Европе.