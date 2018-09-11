Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомним, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».
Комментарии24
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edyunia 11 сентября 2018 | 21:40
- \\выпускников московского МГИМО, а также тех, кто работал в коммунистических ведомствах\\
- \\По словам министра, ротация необходима для эффективной работы, это рекомендовано для государственных служб и является нормальной практикой в Европе.\\
- Партейных-то куда вротировать будут?
sadda 11 сентября 2018 | 21:41
Да, не хило Золотов гребет, что вообщем-то нормально для путинской шоблы. Вот один из примеров коррупционных действий - Прессекретарь Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков поимели бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
blinorozhiy_chmo 11 сентября 2018 | 21:45
МБХ - Вор.
ФБК - детище Вора.
Следовательно, как то, так и другое - г*вно.
Увы.)
danko1 11 сентября 2018 | 21:47
sadda: Так вор и коррупционер Песков открыто хвастался по ЦТ, что проведение свадьбы за 100 млн. ему один олигарх подарил. За это в любой цивилизованной стране не только он, но и Путин должны были уйти в отставку и под суд.
А до этого он предлагал печень оппозиционеров по асфальту размазывать, но никакого нарушения ни СК, ни Прокуратура в этом не видят.
Для подонков во власти закон не существует.
parasuk_ 11 сентября 2018 | 21:58
danko1: лёха навальный тоже открыто хвастался, что покусает усманова в суде ;) А потом вся тутошняя либероидная быдломасса зализывала ему поротую задницу. Вы, кстати, тогда особенно отличились :)
dvdd 11 сентября 2018 | 21:42
С гопниками? В суд? Оригинально...
silicon 11 сентября 2018 | 22:15
dvdd:
Кто может объяснить, почему Корпус жандармов носит тельняшки?. В царское время они обходились без этого. Сейчас что морпехи, что каратели-одно и то же?
danko1 11 сентября 2018 | 21:43
Так бандит в генеральских погонах Золотов и не опроверг ни слова из рас следования.
Он просто оскорбился на правду, а даже в путинском суде ему нечего опровергнуть, поэтому и предлагает бандитскую разборку, назвав её дуэлью, на которую и права не имеет, как не имеет офицерской чести.
silicon 11 сентября 2018 | 22:07
danko1:
У русских офицеров чести никогда не было.
http://perviydoc.ru/v10984/%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B8.%D0%BC.,_%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%8E.%D0%B0._%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5._%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B?page=2
unprejudiced 11 сентября 2018 | 21:44
Видать знатно в лживом фонде обделались отвечать за свою брехню. Особенно про то что качество овощей стало хуже. На этой брехне мутант с 46 размером ноги даже пытался вбить клин в ряды Росгвардии. За это из него конечно отбивную сделать не мешало бы, но аккуратно, чтоб без инвалидности потом
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:52
unprejudiced: Ты наверное нереально крутой боэц смешанного стиля , диванно-кресельный стиль , чуть что в штаны наложишь и сдриснешь
polikarpich 11 сентября 2018 | 21:56
unprejudiced: Так ты сам лично дегустировал качество овощей или как?
Кстати, у меня 43 размер ноги. Подойдёт? Будешь меня в отбивную превращать или нет?
balamuto 11 сентября 2018 | 21:49
В любом торговом центре, маркетах стоят соки по цене от 38 р.за один литр.
Так это розничная цена.
Видимо Золотов закупает соки из райского нектара для своих гвардейцев.
Только непонятно, тогда почему его подчиненные отбирают передачки от родственников заключенных и сами их употребляют в пищу? Видимо оголодали они от этих райских нектаров, закупаемых для них, что жрать хотят невмоготу.
polba 11 сентября 2018 | 22:05
balamuto: Зачем вы опять врёте?
https://5ka-sale.ru/special-offers/sok/
https://www.auchan.ru/pokupki/eda/voda-i-napitki/soki-nektary.html
Это ж элементарно проверяется.
silicon 11 сентября 2018 | 22:10
balamuto: Ребята, спросите солдат армейских видят ли они соки и натуральные ли они. Может им ещё икру красную и чёрную дают? Дают ли им фрукты? Или это только для карателей?.
parasuk_ 11 сентября 2018 | 21:50
Понятно было, что вороватый плебей навальный зассыт. Но сколько нашлось добровольцев оправдать трусость зеленорожего прохиндея :)
polikarpich 11 сентября 2018 | 22:01
parasuk_: А в чём трусость Навального? Он ещё ничего и не сказал по этому поводу.
И в чём такое невероятное мужество Золотова? В том, что ему ровно ничего не грозит, как он думает?
parasuk_ 11 сентября 2018 | 22:04
polikarpich: Золотов чудак и идеалист. Дуэль это развлечение для благородных, а брехливых плебеев принято пороть на конюшнях. Как это сделал усманов
polikarpich 11 сентября 2018 | 22:12
parasuk_: Да, что чудак - это видно сразу. Только на букву "мэ".
Тут кое-кто постоянно истерически всхлипывает по поводу "страшных 90-х", но при этом одновременно и умиляется и восторгается по поводу таких вот типОв и всяких прочих Кобзонов с Захарченками.
Не понимают, глюпые, что эти "90-е" у них в голове и они сами с удовольствием сажают себе на шею подобных персонажей.
silicon 11 сентября 2018 | 22:12
polikarpich:
Золотов на дуэли будет иметь за спиной эскадрон казаков и кадыровских головорезов. Они такие стайные.бандиты всегда в стае.
j_partizan 11 сентября 2018 | 21:52
Ошибка Золотова в том, что он думает, что "проблема" в Навальном. Но на самом деле, народу известно гораздо больше чем ФБК. Просто все знают и рассказывают только знакомым, а Навальный показывает всем и подтверждает документами.
midnightblues 11 сентября 2018 | 22:00
j_partizan: Золотов вообще не может думать логично
Иначе он бы в жизни не выступил с таким заявлением
И реально тут же стали вылезать уши истории на мосту
nanarovsky 11 сентября 2018 | 21:56
Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
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Только через суд. Ни каких дуэлей.
drgonish 11 сентября 2018 | 22:06
[Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии]
А Навальный публиковал это приватно?
На данный момент стоимость продуктов в "коррупционном" контракте РосГвардии не превышает среднерыночной цены на эти продукты.
100500 раз за сегодня приводил в пример цены из Пятерочки, который Навальный приводил как контраргумент против закупок Росгвардии.
Вот ссылка на "коррупционный" контракт:
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1151001800718000073
Вот ссылка на Пятерочку: http://pyaterochkaakcii.ru
Чего вы там собрались еще подтверждать?
Я не говорю, что Росгвардия сватая, и нигде не урывает, но ваши обвинения, это обвинения в сезонных скачках цен на овощи. Это шляпа, ребята.