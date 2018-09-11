Девять фигурантов дела «Сети» написали обращение, в котором отказались от показаний, данных под пытками, и не признали свою вину. Текст опубликован на сайте движения «За права человека». Авторы обращения заявили, что не считают себя террористами и не согласны с обвинениями. Каждый из них пишет: «за это мне дадут еще больший срок. Я будут защищать свои честь и достоинство в суде, но шансов у меня нет». Обвиняемые считают, что дело возбудили, потому что они имели неосторожность придерживаться политических взглядов, не всегда соответствующих официальной линии.