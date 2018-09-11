Девять фигурантов дела «Сети» написали обращение, в котором отказались от показаний, данных под пытками
Девять фигурантов дела «Сети» написали обращение, в котором отказались от показаний, данных под пытками, и не признали свою вину. Текст опубликован на сайте движения «За права человека». Авторы обращения заявили, что не считают себя террористами и не согласны с обвинениями. Каждый из них пишет: «за это мне дадут еще больший срок. Я будут защищать свои честь и достоинство в суде, но шансов у меня нет». Обвиняемые считают, что дело возбудили, потому что они имели неосторожность придерживаться политических взглядов, не всегда соответствующих официальной линии.
Комментарии6
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beregov_net 11 сентября 2018 | 21:44
Если доказательная база состоит только из признания подозреваемых , тот теперь у мусоров проблемы , если не смогут за время доследования ничего нарыть , придётся дело закрыть , но это конечно по закону
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:47
Чистосердечное признание конечно облегчает вину , но увеличивает срок ) Никогда нельзя ни в чём сознаваться , это аксиома
olban82 11 сентября 2018 | 21:50
beregov_net: Если показания даны с участием адвоката - отказался человек от них или нет - значения не имеет. Показания будут использованы в качестве доказательств.
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:57
olban82: После совершения громкого преступления куева хуча сумасшедших звонят и приходят в ментовку здаться и взять вину на себя , одного признания мало для обвинения
olban82 11 сентября 2018 | 22:04
beregov_net: Конечно. В том деле будут ещё показания бравых чекистов и переписка ребят в Интернете. В России для обвинительного приговора более чем достаточно.
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 22:05
Крутых заговорщиков из себя корчили ? Ешьте теперь полной ложкой, не обожгитесь только.. Революционеры сраные..