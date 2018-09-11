Еще два потерпевших появились в деле о пытках в ярославской колонии

Это заключенные Тарновский и Гукосян. Об этом Это заключенные Тарновский и Гукосян сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Она добавила, что потерпевшие по-прежнему находятся в ярославской колонии №1.

Напомним, в начале сентября ФСИН назначила новую проверку в отношении своего управления по Ярославской области.