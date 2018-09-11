Еще два потерпевших появились в деле о пытках в ярославской колонии
Это заключенные Тарновский и Гукосян. Об этом Это заключенные Тарновский и Гукосян сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Она добавила, что потерпевшие по-прежнему находятся в ярославской колонии №1.
Напомним, в начале сентября ФСИН назначила новую проверку в отношении своего управления по Ярославской области.
Комментарии3
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abuvgrobu 11 сентября 2018 | 21:46
Потерпевший Гукосян это, кажется, армян.. ))
Будь законопослушным гражданином, не лезь в тюрьму, вот и, глядишь, и пытать тебя никто не будет..
olban82 11 сентября 2018 | 21:53
abuvgrobu: проблема в том, что охранник, пытающий заключённого, сам становится преступником.
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 22:08
olban82: Да ну ? Это смотря что называть пытками.. У нывнешних хитрожопых сидельцев не выдали пуховую перину, жратвы и питья послаще да побольше, работать заставляют - всё, уже нечеловеческие мучения..