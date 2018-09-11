Постпред России при ООН заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, они больше похожи на угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы. Химическое оружие как предлог для нанесения удара по правительственным объектам не оправдан. У Дамаска нет химического оружия, — сказал Небензя.

США не видят попыток Сирии и ее союзников прекратить эскалацию конфликта, связанного с применением химоружия официальным Дамаском. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Между тем, российский постпред Виталий Небензя подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии не имеет альтернатив, и призвал Запад не наносить удары по правительственным войскам в республике.