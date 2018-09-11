Z Архив новостей новости
5 8 6 601
21:02, 11 сентября 2018

Постпред России при ООН заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, они больше похожи на угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы. Химическое оружие как предлог для нанесения удара по правительственным объектам не оправдан. У Дамаска нет химического оружия, — сказал Небензя.

США не видят попыток Сирии и ее союзников прекратить эскалацию конфликта, связанного с применением химоружия официальным Дамаском. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Между тем, российский постпред Виталий Небензя подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии не имеет альтернатив, и призвал Запад не наносить удары по правительственным войскам в республике.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aallttoo 11 сентября 2018 | 21:07

Странное заявление Наебензи.
Если у Асада химоружия нет, то кто травит хлором и прочим людей?
Неужто единственный союзник?
Больше вроде как и некому

danko1 11 сентября 2018 | 21:28

aallttoo: Неужели ему кто-то верит?
И кому он сам предлагает верить, союзу диктаторов в защиту палача Асада?

glotov 11 сентября 2018 | 21:50

danko1: blindpew_33: Может, Асад и палач, Но химическое оружие он не применяет. Сейчас мы наблюдаем цинизм Запада, не стесняющегося признаваться в надуманности предлогов для смещения неугодных правительств.

vic12 11 сентября 2018 | 21:57

glotov: Заметьте, никогда Асад не применял хим. оружие. Зачем это оружие заставили уничтожить? Зачем Россия с этим согласилась? Нестыковка.

blindpew_33 11 сентября 2018 | 21:13

Переводим на русский: мы опять в международной изоляции, союзников нет (с одним Ираном далеко не уедешь), сделать ничего не можем, кроме надувания щек.

kottigr1 11 сентября 2018 | 21:18

Горите в Аду вместе со своим отравителем детей Асадом !

ura_123 11 сентября 2018 | 21:28

Небензя из той же конторы что и малоизвестная плясунья,но широко известная фейкомётчица Мария 3.?

stopkran1969 11 сентября 2018 | 21:51

Вася, небензди, нет химии у асадки- есть у вофки

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 228 6 19667 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 170 6 15701 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Глава Росгвардии Золотов вызвал на поединок Навального в ответ на расследование ФБК Он пообещал сделать из него «сочную хорошую отбивную»...

5 75 6 7361
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 146 6 14269 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 131 6 13576 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»

5 58 6 6300
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 7985 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 149 6 16643 07:25
Kвласть, фото, события
Новости

Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться…

5 60 6 7061
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1245 6 145947 12:19
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 194 6 25908 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

+ Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Обсуждали вопрос предоставления украинской православной церкви независимости…

5 58 6 7755 05.09
8читать ;смотреть
Kрелигия, украина, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 79 6 10856 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 58 6 7953 10.09
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23374 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 256 6 36014 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную»...

5 124 6 44708
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 114 6 169216 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 50 6 13219 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 270 6 401035 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 311 6 184946 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7250396
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3653734

Сегодня в эфире