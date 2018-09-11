Постпред России при ООН заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, они больше похожи на угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что планы международной коалиции по Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы. Химическое оружие как предлог для нанесения удара по правительственным объектам не оправдан. У Дамаска нет химического оружия, — сказал Небензя.
США не видят попыток Сирии и ее союзников прекратить эскалацию конфликта, связанного с применением химоружия официальным Дамаском. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
Между тем, российский постпред Виталий Небензя подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии не имеет альтернатив, и призвал Запад не наносить удары по правительственным войскам в республике.
Комментарии8
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aallttoo 11 сентября 2018 | 21:07
Странное заявление Наебензи.
Если у Асада химоружия нет, то кто травит хлором и прочим людей?
Неужто единственный союзник?
Больше вроде как и некому
danko1 11 сентября 2018 | 21:28
aallttoo: Неужели ему кто-то верит?
И кому он сам предлагает верить, союзу диктаторов в защиту палача Асада?
glotov 11 сентября 2018 | 21:50
danko1: blindpew_33: Может, Асад и палач, Но химическое оружие он не применяет. Сейчас мы наблюдаем цинизм Запада, не стесняющегося признаваться в надуманности предлогов для смещения неугодных правительств.
vic12 11 сентября 2018 | 21:57
glotov: Заметьте, никогда Асад не применял хим. оружие. Зачем это оружие заставили уничтожить? Зачем Россия с этим согласилась? Нестыковка.
blindpew_33 11 сентября 2018 | 21:13
Переводим на русский: мы опять в международной изоляции, союзников нет (с одним Ираном далеко не уедешь), сделать ничего не можем, кроме надувания щек.
kottigr1 11 сентября 2018 | 21:18
Горите в Аду вместе со своим отравителем детей Асадом !
ura_123 11 сентября 2018 | 21:28
Небензя из той же конторы что и малоизвестная плясунья,но широко известная фейкомётчица Мария 3.?
stopkran1969 11 сентября 2018 | 21:51
Вася, небензди, нет химии у асадки- есть у вофки