Z Архив новостей новости
5 33 6 3377
21:02, 11 сентября 2018

С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае

С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Сегодня утром материал о встрече появился на сайте Кремля. После удаления текст сохранился в кэше Гугла. Причина удаления диалога неизвестна. В разговоре с Путиным сотрудники завода говорят, что это очень хорошее предприятие, очень много работы. Президент поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей. Одна из сотрудниц ответила: «Что вы. 30-40 тысяч». При этом собравшиеся начали убеждать женщину, что она не права. Отдел кадров говорит, что средняя зарплата 70 тысяч, — заявила другая женщина, начальник. «Отдел кадров знает», — сказал президент. «Да, мы отделу кадров доверяем», — добавила женщина-руководитель.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tks 11 сентября 2018 | 21:06

Теперь смелую сотрудницу или уволят, или затравят.

tks 11 сентября 2018 | 21:10

tks: В 21-час. программе "Время" этот эпизод вырезан.

alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:13

В 20-00 Вести было, но эхо врёт.
Путин спросил какая зарплата
- я начальница
- это видно :))
- 100 000
- а средняя какая ?
- 70 кадровики говорят
- ну они знают

Про 40 и разговора не было

gordy 11 сентября 2018 | 21:15

Сгорела от стыда?

beregov_net 11 сентября 2018 | 21:16

alexsokoll: Ну конечно , только зомбоящик говорит правду , по телевизору не могут врать

alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:21

beregov_net:
Ну конечно , только зомбоящик говорит правду , по телевизору не могут врать
---

:))))
По телевизору актёров показывают ??
:))))

В гугле набираете
"вакансии завод звезда владивосток"

Открываете вакансии завод Звезда

Маляр 75 - 80
Оператор 60 - 83
Сварщик 85 -110

beregov_net 11 сентября 2018 | 21:25

alexsokoll: то есть эта баба работает сварщиком ? )

ura_123 11 сентября 2018 | 21:36

alexsokoll: И отчего ты ещё не в отделе кадров ”ЗвЯзды”,змееловчик?
Кстати,у вас пригожинских тоже должности ”оператор” с окладом в 11,80 ?

tks 11 сентября 2018 | 21:52

alexsokoll: С официального сайта завода:
Электросварщик ручной сварки 5 - 6 разряда - от 60т.р.;
Инженер-конструктор 1 категории - от 40т.р.;
Инженер-технолог 1 категории - 40..;
Уборщик производственных и служебных помещений - 17т.р.

Причем это "от" по ходу является верхней планкой.
Зайди на официальный сайт завода, а не по запоосу в гугл "завод звезда вакансии".
Официальный сайт какой, подсказать или сам найдешь?

alexsokoll 11 сентября 2018 | 22:13

tks:

Любой может проверить.
Зачем ты постишь это враньё ???

tks 11 сентября 2018 | 22:14

alexsokoll: Кстати, вакансии "маляр" и оператор" на официальном сайте завода отсутствуют. Ты что смотрело, бестолочь??

tks 11 сентября 2018 | 22:16

alexsokoll: Нет такого завода "Звезда Владивосток". Есть "Дальневосточный завод Звезда".

tks 11 сентября 2018 | 21:16

alexsokoll: Конечно, не было. Раз вырезали, значит не было.

alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:24

tks:

Чуть выше ты врал, что не показывают в новостях, теперь вырезали ?

:))))
Да
Вырезали низкую зарплату 40 тысяч в месяц
:)))))
Это 16400 гривень - в 3 раза выше средней зарплаты бандеростана.

Путин так застыдился такой нищенской зарплаты, что всё вырезали.
:)))))

tks 11 сентября 2018 | 21:40

alexsokoll: Путорас, я и выше, и ниже, и сбоку всегда говорил, что вырезали. В чем ты враньё увидел? Опять зеркалишь, свинопут?

ymnik29 11 сентября 2018 | 21:53

alexsokoll: Средняя за август в Украине 9600 но и хлеб в 2 раза дешевле !
Но ровнятся рашке надо не по Украине а по Саудам и Ємиратам - там тоже нефть .

alexsokoll 11 сентября 2018 | 22:11

ymnik29: Средняя за август в Украине 9600 но и хлеб в 2 раза дешевл
---

Бензин в нищем бандеростане в 2 раза дороже, чем в богатой России, а хлеб дешевле ??
:)))))
Цены на продукты в бандеростане давно выше, чем в России.
Средняя зарплата на украине - 6200 гривень
Подоходный налог 18% + 1.5% налог на войну.

alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:18

За 40 на заводе никто работать не будет.

Открываете вакансии завод Звезда

Маляр 75 - 80
Оператор 60 - 83
Сварщик 85 -110

polikarpich 11 сентября 2018 | 21:21

alexsokoll: Да ты что? А у нас на заводах и за 12-15 тыров работают. Очень крутая зарплата - это 25.
Это почему так получается?

alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:42

polikarpich: Это почему так получается
---

Потому что вы скакали и наскакали разруху.
А что за заводы работают в бандеростане ?

Думаю, ты нагло врёшь.

tks 11 сентября 2018 | 22:01

alexsokoll: Мотор Сич и Антонов - не работают?

beregov_net 11 сентября 2018 | 21:27

alexsokoll: прикольно , такая мощная зарплата и открытые вакансии , там очередь должна быть

tks 11 сентября 2018 | 21:54

alexsokoll:
Вакансии
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Электросварщик ручной сварки 5-6 разряда
Инженер-конструктор 1 категории
Инженер-технолог 1 категории
Инженер по проектно-сметной работе
Геодезист (генпланист)
Токарь 4-5 разряда
Уборщик производственных и служебных помещений


Для рассмотрения Вас в качестве кандидата на вакантные единицы, Вы можете составить резюме в любой свободной форме, обязательно указать: контактные данные, образование и опыт работы, и отправить с помощью электронной почты на адрес: belousov@mail.fes-zvezda.ru или прийти/приехать на собеседование по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, 2 этаж, кабинет 21 А (ссылка местонахождения отдела кадров завода "Звезда")

Уточнить любую интересующую информацию по вакансиям можно по телефонам: 8 (42335) 4-00-03; 8 (984)1915603 или обратиться по электронному адресу: belousov@mail.fes-zvezda.ru

Чувырло ты тупейшее.

tks 11 сентября 2018 | 21:57

Зайди по ссылкам, "главная страница - работа-учеба - вакансии", и посмотри, какие та выставлены зарплаты.

ymnik29 11 сентября 2018 | 22:03

alexsokoll: Та не пи...ди , специально набрал в ГУГЛЕ вакансии на Звезде и там рабочие 50-60 а руководство 80- 100 . Но реалии "русского мира" ( наши ездили в Воркуту) говорят , что нужно много условий вьіполнить что бьі получить обещанное
.

ura_123 11 сентября 2018 | 21:38

alexsokoll: кирюшко,отдел кадров не занимается зарплатами,для этого существуют бухгалтерии)))

snikkersnepper 11 сентября 2018 | 21:40

alexsokoll:

Был, был. Его просто вырезали. В более ранних роликах есть разговор целиком.

Вот это стремление вырезать, удалить, не пущать есть чуть ли не самая главная глупость, которая и позволила психам из ЭМ (там дальше весь список "благородных фамилий" с Новой газетой и Би-би-си) раскрутить эту истерику. Такой вот очередной самострел. Хотя понятно, что простая рабочая тетка тупо физически не может рассчитать среднюю зарплату огромного предприятия (элементарный вопрос "как?" Вать машу, КАК?), поэтому говорит, скорее всего, за себя или за какой-то свой участок. Поэтому ее поправляют другие рабочие еще ДО отдела кадров. Ну а взять и посмотреть вакансии - это для дятлов-истериков вообще что-то из высшей математики. У них прямая связь с космосом, они по ней все цифры узнают.

dobrabi 11 сентября 2018 | 21:56

snikkersnepper:
//Вот это стремление вырезать, удалить, не пущать есть чуть ли не самая главная глупость,//
Не то слово. Иногда просто зла не хватает. Это желание "пресечь крамолу" - суть самая великая дрянь. И самое в этой дряни противное - то, что "пресекатель" и "пресекаемый" зачастую одно и то же. Поменяй их местами - и не вспомнишь, где кто.

grigorcar 11 сентября 2018 | 21:42

tks:
предполагаю, что дело не в смелости. просто роль недоучила. ассистенту режиссера - выговор.

equus 11 сентября 2018 | 21:28

Отделу кадров доверяют... А себе доверяют..??

ura_123 11 сентября 2018 | 21:33

equus: Себе??? Как можно,отдел кадров лучше знает!

oldcitizen 11 сентября 2018 | 21:39

Вырезали, потому что стало видно, что Путин живёт в какой-то виртуальной реальности и отдаёт распоряжения в соответствии со своей оценкой этой реальности. Марсианин хренов!

wien 11 сентября 2018 | 22:00

тююююю поверте мне там не рубблях зарплата)

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 228 6 19667 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 170 6 15701 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Глава Росгвардии Золотов вызвал на поединок Навального в ответ на расследование ФБК Он пообещал сделать из него «сочную хорошую отбивную»...

5 75 6 7361
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 146 6 14269 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 131 6 13576 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»

5 58 6 6300
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 7985 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 149 6 16643 07:25
Kвласть, фото, события
Новости

Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться…

5 60 6 7061
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1245 6 145947 12:19
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 194 6 25908 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

+ Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Обсуждали вопрос предоставления украинской православной церкви независимости…

5 58 6 7755 05.09
8читать ;смотреть
Kрелигия, украина, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 79 6 10856 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 58 6 7953 10.09
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23374 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 256 6 36014 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную»...

5 124 6 44708
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 114 6 169216 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 50 6 13219 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 270 6 401035 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 311 6 184946 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7250396
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3653734

Сегодня в эфире