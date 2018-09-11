С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае
С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Сегодня утром материал о встрече появился на сайте Кремля. После удаления текст сохранился в кэше Гугла. Причина удаления диалога неизвестна. В разговоре с Путиным сотрудники завода говорят, что это очень хорошее предприятие, очень много работы. Президент поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей. Одна из сотрудниц ответила: «Что вы. 30-40 тысяч». При этом собравшиеся начали убеждать женщину, что она не права. Отдел кадров говорит, что средняя зарплата 70 тысяч, — заявила другая женщина, начальник. «Отдел кадров знает», — сказал президент. «Да, мы отделу кадров доверяем», — добавила женщина-руководитель.
Комментарии33
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tks 11 сентября 2018 | 21:06
Теперь смелую сотрудницу или уволят, или затравят.
tks 11 сентября 2018 | 21:10
tks: В 21-час. программе "Время" этот эпизод вырезан.
alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:13
В 20-00 Вести было, но эхо врёт.
Путин спросил какая зарплата
- я начальница
- это видно :))
- 100 000
- а средняя какая ?
- 70 кадровики говорят
- ну они знают
Про 40 и разговора не было
gordy 11 сентября 2018 | 21:15
Сгорела от стыда?
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:16
alexsokoll: Ну конечно , только зомбоящик говорит правду , по телевизору не могут врать
alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:21
beregov_net:
Ну конечно , только зомбоящик говорит правду , по телевизору не могут врать
---
:))))
По телевизору актёров показывают ??
:))))
В гугле набираете
"вакансии завод звезда владивосток"
Открываете вакансии завод Звезда
Маляр 75 - 80
Оператор 60 - 83
Сварщик 85 -110
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:25
alexsokoll: то есть эта баба работает сварщиком ? )
ura_123 11 сентября 2018 | 21:36
alexsokoll: И отчего ты ещё не в отделе кадров ”ЗвЯзды”,змееловчик?
Кстати,у вас пригожинских тоже должности ”оператор” с окладом в 11,80 ?
tks 11 сентября 2018 | 21:52
alexsokoll: С официального сайта завода:
Электросварщик ручной сварки 5 - 6 разряда - от 60т.р.;
Инженер-конструктор 1 категории - от 40т.р.;
Инженер-технолог 1 категории - 40..;
Уборщик производственных и служебных помещений - 17т.р.
Причем это "от" по ходу является верхней планкой.
Зайди на официальный сайт завода, а не по запоосу в гугл "завод звезда вакансии".
Официальный сайт какой, подсказать или сам найдешь?
alexsokoll 11 сентября 2018 | 22:13
tks:
Любой может проверить.
Зачем ты постишь это враньё ???
tks 11 сентября 2018 | 22:14
alexsokoll: Кстати, вакансии "маляр" и оператор" на официальном сайте завода отсутствуют. Ты что смотрело, бестолочь??
tks 11 сентября 2018 | 22:16
alexsokoll: Нет такого завода "Звезда Владивосток". Есть "Дальневосточный завод Звезда".
tks 11 сентября 2018 | 21:16
alexsokoll: Конечно, не было. Раз вырезали, значит не было.
alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:24
tks:
Чуть выше ты врал, что не показывают в новостях, теперь вырезали ?
:))))
Да
Вырезали низкую зарплату 40 тысяч в месяц
:)))))
Это 16400 гривень - в 3 раза выше средней зарплаты бандеростана.
Путин так застыдился такой нищенской зарплаты, что всё вырезали.
:)))))
tks 11 сентября 2018 | 21:40
alexsokoll: Путорас, я и выше, и ниже, и сбоку всегда говорил, что вырезали. В чем ты враньё увидел? Опять зеркалишь, свинопут?
ymnik29 11 сентября 2018 | 21:53
alexsokoll: Средняя за август в Украине 9600 но и хлеб в 2 раза дешевле !
Но ровнятся рашке надо не по Украине а по Саудам и Ємиратам - там тоже нефть .
alexsokoll 11 сентября 2018 | 22:11
ymnik29: Средняя за август в Украине 9600 но и хлеб в 2 раза дешевл
---
Бензин в нищем бандеростане в 2 раза дороже, чем в богатой России, а хлеб дешевле ??
:)))))
Цены на продукты в бандеростане давно выше, чем в России.
Средняя зарплата на украине - 6200 гривень
Подоходный налог 18% + 1.5% налог на войну.
alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:18
За 40 на заводе никто работать не будет.
Открываете вакансии завод Звезда
Маляр 75 - 80
Оператор 60 - 83
Сварщик 85 -110
polikarpich 11 сентября 2018 | 21:21
alexsokoll: Да ты что? А у нас на заводах и за 12-15 тыров работают. Очень крутая зарплата - это 25.
Это почему так получается?
alexsokoll 11 сентября 2018 | 21:42
polikarpich: Это почему так получается
---
Потому что вы скакали и наскакали разруху.
А что за заводы работают в бандеростане ?
Думаю, ты нагло врёшь.
tks 11 сентября 2018 | 22:01
alexsokoll: Мотор Сич и Антонов - не работают?
beregov_net 11 сентября 2018 | 21:27
alexsokoll: прикольно , такая мощная зарплата и открытые вакансии , там очередь должна быть
tks 11 сентября 2018 | 21:54
alexsokoll:
Вакансии
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Электросварщик ручной сварки 5-6 разряда
Инженер-конструктор 1 категории
Инженер-технолог 1 категории
Инженер по проектно-сметной работе
Геодезист (генпланист)
Токарь 4-5 разряда
Уборщик производственных и служебных помещений
Для рассмотрения Вас в качестве кандидата на вакантные единицы, Вы можете составить резюме в любой свободной форме, обязательно указать: контактные данные, образование и опыт работы, и отправить с помощью электронной почты на адрес: belousov@mail.fes-zvezda.ru или прийти/приехать на собеседование по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, 2 этаж, кабинет 21 А (ссылка местонахождения отдела кадров завода "Звезда")
Уточнить любую интересующую информацию по вакансиям можно по телефонам: 8 (42335) 4-00-03; 8 (984)1915603 или обратиться по электронному адресу: belousov@mail.fes-zvezda.ru
Чувырло ты тупейшее.
tks 11 сентября 2018 | 21:57
Зайди по ссылкам, "главная страница - работа-учеба - вакансии", и посмотри, какие та выставлены зарплаты.
ymnik29 11 сентября 2018 | 22:03
alexsokoll: Та не пи...ди , специально набрал в ГУГЛЕ вакансии на Звезде и там рабочие 50-60 а руководство 80- 100 . Но реалии "русского мира" ( наши ездили в Воркуту) говорят , что нужно много условий вьіполнить что бьі получить обещанное
.
ura_123 11 сентября 2018 | 21:38
alexsokoll: кирюшко,отдел кадров не занимается зарплатами,для этого существуют бухгалтерии)))
snikkersnepper 11 сентября 2018 | 21:40
alexsokoll:
Был, был. Его просто вырезали. В более ранних роликах есть разговор целиком.
Вот это стремление вырезать, удалить, не пущать есть чуть ли не самая главная глупость, которая и позволила психам из ЭМ (там дальше весь список "благородных фамилий" с Новой газетой и Би-би-си) раскрутить эту истерику. Такой вот очередной самострел. Хотя понятно, что простая рабочая тетка тупо физически не может рассчитать среднюю зарплату огромного предприятия (элементарный вопрос "как?" Вать машу, КАК?), поэтому говорит, скорее всего, за себя или за какой-то свой участок. Поэтому ее поправляют другие рабочие еще ДО отдела кадров. Ну а взять и посмотреть вакансии - это для дятлов-истериков вообще что-то из высшей математики. У них прямая связь с космосом, они по ней все цифры узнают.
dobrabi 11 сентября 2018 | 21:56
snikkersnepper:
//Вот это стремление вырезать, удалить, не пущать есть чуть ли не самая главная глупость,//
Не то слово. Иногда просто зла не хватает. Это желание "пресечь крамолу" - суть самая великая дрянь. И самое в этой дряни противное - то, что "пресекатель" и "пресекаемый" зачастую одно и то же. Поменяй их местами - и не вспомнишь, где кто.
grigorcar 11 сентября 2018 | 21:42
tks:
предполагаю, что дело не в смелости. просто роль недоучила. ассистенту режиссера - выговор.
equus 11 сентября 2018 | 21:28
Отделу кадров доверяют... А себе доверяют..??
ura_123 11 сентября 2018 | 21:33
equus: Себе??? Как можно,отдел кадров лучше знает!
oldcitizen 11 сентября 2018 | 21:39
Вырезали, потому что стало видно, что Путин живёт в какой-то виртуальной реальности и отдаёт распоряжения в соответствии со своей оценкой этой реальности. Марсианин хренов!
wien 11 сентября 2018 | 22:00
тююююю поверте мне там не рубблях зарплата)