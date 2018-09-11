В Петербурге на 13 суток арестовали девушку с 3-й группой инвалидности

Виктория Бойкова была задержана на акции против пенсионной реформы, которая проходила 9-го сентября. Во время суда у задержанной не было защитника. Об этом «ОВД-инфо» рассказала общественный защитник Мария Малышева. После того, как Бойкову арестовали, ее сначала направили в спецприемник, а оттуда из-за инвалидности отвезли в больницу. Затем еще несколько раз возили в спецприемник и обратно в больницу. На арест девушки подана апелляция. Она будет рассмотрена 13-го сентября.