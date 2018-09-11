В Петербурге на 13 суток арестовали девушку с 3-й группой инвалидности
Виктория Бойкова была задержана на акции против пенсионной реформы, которая проходила 9-го сентября. Во время суда у задержанной не было защитника. Об этом «ОВД-инфо» рассказала общественный защитник Мария Малышева. После того, как Бойкову арестовали, ее сначала направили в спецприемник, а оттуда из-за инвалидности отвезли в больницу. Затем еще несколько раз возили в спецприемник и обратно в больницу. На арест девушки подана апелляция. Она будет рассмотрена 13-го сентября.
Комментарии20
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vlabumur 11 сентября 2018 | 21:05
А понятия даже не воровские а "сучьи".
kapitonovih_36 11 сентября 2018 | 21:11
vlabumur: навральный кроме малолеток уже и инвалидов под каток бросает...по трупам готов пойти пиндоский служака...
tvitov66 11 сентября 2018 | 21:15
kapitonovih_36: под каток инвалидов бросает одна плешивая тварь, что отбирает у них мед.обслуживание, пенсии, лекарства и импортные обезболивающие
shplint_05 11 сентября 2018 | 21:18
Инвалидность 3-й группы характеризуется - способностью к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, к обучению в учебных заведениях общего типа, к выполнению трудовой деятельности, к ориентации во времени и в пространстве, к общению. Всё это с небольшими ограничениями. Ничего не случится, если обладательница сих способностей немного посидит. Не развалится. Тем более что сама напросилась.
mosser 11 сентября 2018 | 21:31
shplint_05: весь твой род мрази
grigorcar 11 сентября 2018 | 21:36
shplint_05:
"добро" рожденное тобой, потом опять к тебе вернется.
master_superanalitik 11 сентября 2018 | 21:51
В Петербурге на 13 суток арестовали девушку с 3-й группой инвалидности
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Перед законом все равны:
русские, армяне и хохлы...
glebbalbesov 11 сентября 2018 | 21:07
А инвалиду можно законы нарушать? Не знал. Спасибо за инфу.
vinidbi 11 сентября 2018 | 21:11
glebbalbesov: Какой пункт главного закона страны Конституции она нарушила- может о мирных без оружия собраниях и митингах???
pavelmistery 11 сентября 2018 | 21:11
glebbalbesov: Какие законы она нарушила? Перечислите пожалуйста
polba 11 сентября 2018 | 21:53
pavelmistery: Ст. 20.2 КоАП, п. 6.1
kottigr1 11 сентября 2018 | 21:11
glebbalbesov: Если это можно Путину и его полицаям, то почему же и инвалиду нельзя ?
aallttoo 11 сентября 2018 | 21:13
glebbalbesov: это вы про конституцию? так статью 31 не инвалид нарушал, а мусора. и им точно нельзя, это вы правы.
polikarpich 11 сентября 2018 | 21:14
glebbalbesov: Нет, нельзя. Поэтому лучше не пробуйте. :-)
А вот что нарушила Виктория Бойкова?
polba 11 сентября 2018 | 21:51
polikarpich:
ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП "Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры".
zx48k 11 сентября 2018 | 21:15
glebbalbesov: а что она нарушила?
vic12 11 сентября 2018 | 21:52
zx48k: Нарушила негласный закон - нельзя с властью спорить! 13 суток - и не меньше. Негласные законы - они сильнее конституции.
aallttoo 11 сентября 2018 | 21:10
паааадумаешь. оне и парализованных в тюрьмы сажают, и ничё
tks 11 сентября 2018 | 21:14
Путлеризм.
kvam 11 сентября 2018 | 21:38
Инвалиды не освобождены не от административной, не от уголовной ответственности.
Сначала Лешенька обещает всем малолеткам, которые попадут в атозак, судебную компенсацию от евросуда, в размере 10 тыщ евровалюты, потом малолетки лезут на фонарные столбы, а потом ливерные СМИ верещат о распятых властью мальчиках.
Киселевы отдыхают, когда на арену выходят либеральные ГовноСМИ.)))