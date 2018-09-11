Хамовнический суд Москвы арестовал 24-летнего Виктора Федосеева до 9-го ноября
Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника Росгвардии на акции против пенсионной реформы, которая проходила в Москве в минувшее воскресенье. В суде Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также диагностировано сотрясение мозга.
Комментарии5
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stas12006 11 сентября 2018 | 21:23
такие дела должны рассматривать только суды присяжных
mosser 11 сентября 2018 | 21:25
Путинский режим: мрази и подонки, а больше всего бесят полицаи за копейки людей бьют, доиграетесь мрази.
nadin57 11 сентября 2018 | 21:51
mosser: а больше всего бесят полицаи за копейки людей бьют, доиграетесь мрази.
Ага детские игры , какие-то... в штатах копы на месте бы пристрелили... а тут всего навсего в суд отправили
goga_s 11 сентября 2018 | 21:29
Осталось интересным только одно - скоро ли "судьи" начнут одевать балаклавы на ТАКИХ заседаниях?!
хи-хи
gotoviy_emigrant 11 сентября 2018 | 21:42
Каждая гнида в погонах ответит персонально. Каждая. Персонально.