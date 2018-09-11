Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае
Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.
Напомним, сообщения о загадочном недомогании у сотрудников американского посольства в Гаване начали поступать в конце 2016-го и в начале 2017-го года. Дипломаты жаловались на головные боли, потерю слуха, слабость и плохой сон. Летом этого года стало известно об акустическом воздействии на американских дипломатов в Китае. 11 работников посольств были отозваны из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу.
Комментарии5
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pyco_mypucmo 11 сентября 2018 | 20:40
даже если сейчас с тела России удалить присосавшуюся Плешь, долго будут на неё коситься добропорядочные граждане при всяких непонятках. Исделал карлик имидж России, хрен отскребёшь.
tvitov66 11 сентября 2018 | 20:44
pyco_mypucmo: метастазы плешивой болезни прочно укоренились в ватообазных мозжечках через мантры из зомбоящика у 86% быдлоселения сверхдержавы - процедуры уже назначены и прописаны: лечебное голодание и удлинённый рабочий стаж
vanvincle 11 сентября 2018 | 20:41
А ещё американские дипломаты страдают запорами и манией величия. Ох уж эта вездесущая рука Москвы!
idshoohov 11 сентября 2018 | 20:46
Москву обвиняют во многом. И, как показывает практика, эти обвинения обоснованы.
estamp 11 сентября 2018 | 20:47
Однозначно! Ведь установлено, звук произведен в одной из лабораторий под Уфой.