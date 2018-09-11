Правительство внесло проект закона, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и сослуживцах
Правительство внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и в интернете данные о себе и сослуживцах. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных. Речь идет о запрете публиковать фото-, видеоматериалы и другую информацию, которая раскрывает ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности, данные геолокации воинских частей и подразделений.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 11 сентября 2018 | 20:34
а Росгвардии этот запрет касается?
а то сегодня один росгвардеец уже выложил кучу информации о себе и своем умище
gordy 11 сентября 2018 | 20:36
Золотов успел вовремя?
kottigr1 11 сентября 2018 | 20:36
post_v: Судя по постоянной "засекреченности", путинская банда уже понимает, что долго не удержится.. Прячется от возмездия заранее..
post_v 11 сентября 2018 | 20:44
kottigr1:
=======
сейчас не 17 век - на Дон не уйти
и даже если отпечатки пальцев и радужку глаза сменят, то умище с головой выдаст
beobachter 11 сентября 2018 | 20:37
Самое главное забыли: об убитых сослуживцах за пределами России.
jamba 11 сентября 2018 | 20:38
Полукрепостная армия, еще больше крепчает!(( В 21-м веке, иметь непрофессиональную армию, это позор и отсталость(
nadiama 11 сентября 2018 | 20:39
Я думаю, это памятуя об MH-17.. там много чего интересного в сети оказалось... явно лишнего.