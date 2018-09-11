Правительство внесло проект закона, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и сослуживцах

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и в интернете данные о себе и сослуживцах. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных. Речь идет о запрете публиковать фото-, видеоматериалы и другую информацию, которая раскрывает ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности, данные геолокации воинских частей и подразделений.