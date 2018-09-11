С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство военного храма
С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Страница доступна в кэше Гугла. В списке было 35 человек, 27 из них пожертвовали одинаковые суммы – 12 тысяч 254 рубля. Некоторых фамилий, которые были указаны на сайте Минобороны, нет в списке жертвователей на другом сайте – фонда «Воскресение». В частности, там не указаны Чеслав Геннадьевич Полотенцев, Прокл Савельевич Прудников, Меншиков Назар Изяславович и другие благотворители с крайне редкими и экзотическими именами. В списке фонда 273 человека, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, а также 9 компаний и организаций.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:38
Сколько же светлых и хороших людей готовы на пожертвования!
Вот раньше их не было, а теперь они есть!
polsan 11 сентября 2018 | 20:41
kir_pich_101: они есть, и будут есть, потому, что им очень хочется есть! )))