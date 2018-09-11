Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна

Его обвиняют в финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом сообщает Служба национальной безопасности. По ее данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов и о незаконной схеме, которая позволила семье Кочаряна приобрести гостиницу «Конгресс» в Ереване.

Напомним, ранее против Кочаряна было возбуждено дело о разгоне демонстрантов после президентских выборов в Армении в 2008-м году. Его взяли под стражу, а затем отпустили, так как суд решил, что бывший глава государства обладает неприкосновенностью.