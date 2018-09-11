Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
Его обвиняют в финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом сообщает Служба национальной безопасности. По ее данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов и о незаконной схеме, которая позволила семье Кочаряна приобрести гостиницу «Конгресс» в Ереване.
Напомним, ранее против Кочаряна было возбуждено дело о разгоне демонстрантов после президентских выборов в Армении в 2008-м году. Его взяли под стражу, а затем отпустили, так как суд решил, что бывший глава государства обладает неприкосновенностью.
Комментарии3
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kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:36
А нашего упыря там не пристегнуть?
Хоть пол года бы...
А там, может поскользнуться...
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 20:39
Это говорит о том, что на армян, демонстративное публичное поздравление Путина Кочаряну не произвело впечатления. Это говорит о глубоких разногласиях между руководствами рфии и Армении. Армения потихоньку дрейфует прочь от рфии.
foma2 11 сентября 2018 | 20:43
Неплохо бы и его роль в теракте в парламенте Армении, в его бытность Президентом изучить - очень уж показательно были устранены оба его явных конкурента.