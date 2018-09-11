Хамовнический суд Москвы арестовал 24-летнего Виктора Федосеева.

Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника Росгвардии на акции против пенсионной реформы, которая проходила в Москве в минувшее воскресенье. В суде Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также диагностировано сотрясение мозга.