Хамовнический суд Москвы арестовал 24-летнего Виктора Федосеева.
Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника Росгвардии на акции против пенсионной реформы, которая проходила в Москве в минувшее воскресенье. В суде Федосеев сказал, что полицейские его били. Он показал синяки. У него также диагностировано сотрясение мозга.
Комментарии6
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kottigr1 11 сентября 2018 | 20:32
Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
echo_shar 11 сентября 2018 | 20:50
kottigr1:
Народы Ирака, Ливии, Сирии и Югославии очень любят солдат НАТЫ! )))))))
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 20:34
Всё правильно сделали. Теперь нужно дать этому существу годика три-четыре, чтобы мозги на место встали. Радетель за пенсионеров сраный..
popov_m 11 сентября 2018 | 20:42
abuvgrobu: такое впечатление создается, что ЖДУТ ответ на свои ВЫСЕРЫ!
alexey65 11 сентября 2018 | 20:43
Ударил полицая головой по руке. Чуть руку тому не сломал.
estamp 11 сентября 2018 | 20:50
"Онжедеть"!
А вы видео видели-то?