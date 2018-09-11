ФБК: В ситуации с видеообращением главы Росгвардии важно не позволить Золотову увести тему от вопросов коррупции
В ситуации с видеообращением главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, важно не позволить автору увести тему от вопросов коррупции к «вопросам оскорбления Навального». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.
«Не надо уводить разговоры в сторону драк и дуэлей. Золотов и организация, которой он руководит, уличены в коррупции, и главный ответ, который Алексей может дать – это продолжить расследовать деятельность Росгвардии, и мочить Золотова именно в этом поле», — сказал Г.Албуров.
Он также подчеркнул, что угрозы, прозвучавшие в видеообращении В.Золотова, «надо расценивать очень серьезно, так как он имеет бандитский опыт, чтобы воплотить их».
Комментируя ответ главы национальной гвардии, Г.Албуров добавил, что он мог быть адресован самим сотрудникам Росгвардии. «Сидят молодые ребята в этих казармах, едят эту гнилую картошку и хлеб с плесенью – нам присылали эти фото – это выглядит ужасно. Боевой дух падает, и он сейчас записывает обращение, чтобы показать, какие они мощные и сильные и как они Навального побьют, но, не отвечая, почему ребята в казармах вынуждены есть гнилой хлеб», — считает руководитель отдела расследований ФБК.
Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и пообещал «сделать отбивную» из политика.
Комментарии8
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tv_victim 11 сентября 2018 | 20:22
Правовое государство, чо... Кто сильнее, тот и прав. Дикость какая....
danko1 11 сентября 2018 | 20:27
tv_victim: Этот бандит в погонах, мразь, которая на уголовном жаргоне выражается, ни слова не опроверг из расследования, ни о суде не сказал, а только желает отомстить за разоблачение.
Закон не признают во власти, желают просто физически уничтожать тех, кто их разоблачает.
kottigr1 11 сентября 2018 | 20:27
tv_victim: Не понимаю логику путинской овчарки.. Почему Навальный должен страдать из-за того, что Золотов возможно что и вор ? Он что.. Его заставлял что-ли ?
nns33 11 сентября 2018 | 20:29
tv_victim: . Кто сильнее, тот и прав ===== не всегда,т к факты---вещь упрямая. Контраргументов нет,потому человек использует оскорбления и угрозы.
fig_vvam 11 сентября 2018 | 20:32
tv_victim: Неправильно.
Тот прав у кого больше прав.
aleks50 Алексей Клубников 11 сентября 2018 | 20:26
Набычидся путинский ворюга.
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 20:28
Да ну,на..,набить рыло сисяну - не слишком большая проблема,а вот его навальнят в железнодорожные войска устроить - здесь есть над чем подумать.
vladimirbelarus 11 сентября 2018 | 20:29
Ссыкун Золотушный только болтать горазд, каратист диванный. Назначил бы комиссию, включил бы туда Навального и Албурова или их юристов и доказал бы... что картошка не гнилая, сок действительно стоит вдвое больше, чем в дешёвых магазинах. и т.д. Но нет. Золотушному болвану хочется посвистеть перед экраном, дрочун домашний.