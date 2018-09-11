ФБК: В ситуации с видеообращением главы Росгвардии важно не позволить Золотову увести тему от вопросов коррупции

В ситуации с видеообращением главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, важно не позволить автору увести тему от вопросов коррупции к «вопросам оскорбления Навального». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.

«Не надо уводить разговоры в сторону драк и дуэлей. Золотов и организация, которой он руководит, уличены в коррупции, и главный ответ, который Алексей может дать – это продолжить расследовать деятельность Росгвардии, и мочить Золотова именно в этом поле», — сказал Г.Албуров.

Он также подчеркнул, что угрозы, прозвучавшие в видеообращении В.Золотова, «надо расценивать очень серьезно, так как он имеет бандитский опыт, чтобы воплотить их».

Комментируя ответ главы национальной гвардии, Г.Албуров добавил, что он мог быть адресован самим сотрудникам Росгвардии. «Сидят молодые ребята в этих казармах, едят эту гнилую картошку и хлеб с плесенью – нам присылали эти фото – это выглядит ужасно. Боевой дух падает, и он сейчас записывает обращение, чтобы показать, какие они мощные и сильные и как они Навального побьют, но, не отвечая, почему ребята в казармах вынуждены есть гнилой хлеб», — считает руководитель отдела расследований ФБК.

Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и пообещал «сделать отбивную» из политика.