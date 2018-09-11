В Екатеринбурге на заводе «Уралэлектротяжмаш» начали сокращать пожилых рабочих
Об этом порталу URA.Ru рассказали сотрудники предприятия. По их словам, руководство называет это оптимизацией, однако рабочие считают, что это связано с пенсионной реформой. Они рассказывают, что под сокращение попали мужчины в возрасте около 55-ти лет. По мнению рабочих, предприятие хочет заранее избавиться от возрастных сотрудников, чтобы потом не держать их до самой пенсии. В пресс-службе завода URA.Ru заявили, что не увольняют работников по возрасту, а для дальнейших комментариев попросили письменный запрос.
В рамках закона должны быть использованы любые формы сохранения занятости людей предпенсионного возраста. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Поддержку предпенсионерам можно оказывать также при помощи неполной занятости и волотерства, добавил Медведев.
Комментарии18
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lenin3 11 сентября 2018 | 20:05
А чучело Вошьдя по зомбоящику хлюпало носом и обещало высокооплачиваемую работу до 65 лет.Скоро окажется,что Вошьдь к чучелу Вошьдя и его словам не имеет никакого отношения...
kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:10
lenin3: И увольнения никакого не было! Это просто оптимизация.
Слово-то какое хорошее, от него веет заботой о людях.
nns33 11 сентября 2018 | 20:36
kir_pich_101: Оптимизируют так,что с 55 лет до 65 лет ни работы,ни пенсии. Это стресс для человека. 10 лет между небом и землёй. Пенсию получать будет некому.
equus 11 сентября 2018 | 20:06
Не понял про "волонтерство"... За так предложат поработать что ли..??
democ 11 сентября 2018 | 20:16
equus: Нет, за тарелку супа.
unprejudiced 11 сентября 2018 | 20:07
Для тех кто не знает, ура ру это сливной бочок и распространитель фейков
ura_123 11 сентября 2018 | 20:10
unprejudiced: кирюшко,а ты возьми и опровергни и желательно с документами. А то мы точно знаем что именно ты распространитель фейков)))
askol2016 11 сентября 2018 | 20:07
Пора вводить понятие предпредпенса. Если предпенсы будут формально защищены от увольнений и сокращений, то предпредпенса - никак. И люди будут к 50-ти годам вылетать с работы, как пробки из бутылки
cromwel 11 сентября 2018 | 20:07
Как и ожидалось, работодатели спешат избавиться от балласта. А по другому и быть не могло. Плевать они все хотели на его указы
ura_123 11 сентября 2018 | 20:08
Ну вот сволочи и начали себя проявлять...
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 20:09
Все правильно. Пока закона нет, будут избавляться от стариков. И Путин не поможет.
democ 11 сентября 2018 | 20:22
seryj_wolk: Путин вякнул про уголовную ответственность за увольняемых пред пенсионного возраста, бизнесмены поняли, что надо увольнять, дабы избежать проблем в дальнейшем.
s011ma 11 сентября 2018 | 20:45
seryj_wolk: Почему не поможет - поможет. Избавиться от стариков.
sasass 11 сентября 2018 | 20:12
Одни бессмысленные слова - никаких реальных узаконенных дел....
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 20:13
Вот она и цена всем заверениям пупуева, его шавки медведа и бесчисленных телевизионных голов..
keg 11 сентября 2018 | 20:16
много народу вышло на митинг против "пенсионной реформы"...? вот то то и оно.... значит так нам всем и надо....
lager23 11 сентября 2018 | 20:22
Начался тяжёлый путь к пенсии...дойдут единицы!
Спасибо плешегному за это!
ihor_syvoryj 11 сентября 2018 | 20:31
Ничаво! Вот-вот Вошдь забацает стопиццот высокотехналагичных рабочих мест.
Будете воздвигать на Валдайской возвышенности пирамиду Фараону Всерасейскаму и Тврицкаму Воффке. Не имеющую аналухов, канешна!