Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомним, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».
Комментарии9
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fig_vvam 11 сентября 2018 | 20:06
Все Золотов знает и понимает. И никогда он в суд не пойдет даже в российский бассманныйц который и не суд вовсе
Ему не нужна огласка его воровства.
Потому как против фактов не попрешь.
Поэтому ему остается только грозить изуродовать.
danko1 11 сентября 2018 | 20:15
fig_vvam: Да все всё знают.
И ничего доказывать не надо. А вот по Золотову еще его воровство и награбленные им миллиарды легко доказать, потому что этот крышеватель Кадырова только на гос. службе был.
blinorozhiy_chmo 11 сентября 2018 | 20:19
МБХ - Вор (дважды доказано в Суде).
ФБК (фонд бездарей и клоунов) - помойка МБХ.
Так кладём на всех них ... с прибором! )) лжецы. ))
kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:07
А смысл?
Нормальные люди знают, что в руководстве Росгвардии сидят упыри, а ненормальным ничего и не доказать...
mosser 11 сентября 2018 | 20:09
Идиоты, кто у власти в стране, реально гопники из 90-х. Все суки получите по заслугам. Как Каддафи закончите.
cromwel 11 сентября 2018 | 20:10
А вот возьмет Золотов да вызовет фонд на дуэль. Будите драться колбасой и кидаться луком с морковкой.По завышенным ценам.
ura_123 11 сентября 2018 | 20:12
cromwel: БудИте... Будете,ежели чего)))
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 20:10
видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль
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Чтобы заболтать тему этот Золотов превращает всплывшее в клоунаду. Считаешь клеветой ? Так пожалуйте в суд, куда так любит всех и каждого отсылать пупуев..
sasass 11 сентября 2018 | 20:15
Он должен спасибо сказать Навальному , что он раскрыл поголовное воровство в его опричнине ...