Девять фигурантов дела «Сети» написали обращение, в котором отказались от показаний, данных под пытками
Девять фигурантов дела «Сети» написали обращение, в котором отказались от показаний, данных под пытками, и не признали свою вину. Текст опубликован на сайте движения «За права человека». Авторы обращения заявили, что не считают себя террористами и не согласны с обвинениями. Каждый из них пишет: «за это мне дадут еще больший срок. Я будут защищать свои честь и достоинство в суде, но шансов у меня нет». Обвиняемые считают, что дело возбудили, потому что они имели неосторожность придерживаться политических взглядов, не всегда соответствующих официальной линии.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 11 сентября 2018 | 20:09
Если не будет признания вины не будет оснований у суда потом при вынесении приговора как то смягчать наказание, так что будут сидеть персонажи долго за свои злодеяния
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 20:18
И этих существ "пытали" ? Да работать нужно было, трудиться на благо себя и своей семьи, а не ссать по уг8лам с "придерживаньем политических взглядов, не всегда соответствующих официальной линии", жуя при этом за обе щеки произведенное другими. Трутни сраные..
kottigr1 11 сентября 2018 | 20:25
abuvgrobu: Потом за этих детей "фараонов" будут вешать на фонарных столбах как в 1917-м.. Не любит народ царских выродков.