До 13-го декабря продлен домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик
Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Девушкам также разрешили прогулки в пределах 50-ти метров от дома с 13-ти до 15-ти часов. Ранее Павликовой не разрешалось выходить даже на балкон, — сообщает «Новая газета».
Напомним, в начале сентября президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр в другом судейском составе жалобы на арест Павликовой и Дубовик.
Комментарии2
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kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:15
Посадить обоих в поезд и вывезти хотя бы в Прибалтику, контрабасом.
Нельзя же так с детьми!
Пока не поздно...
vladislav 11 сентября 2018 | 20:21
И еще: Павликовой не разрешают снять спецбраслет, с которым она не может пройти МРТ! И при этом фашисты в Киеве???