В Москве идет суд по избранию меры пресечения двоим задержанным на митинге 9-го сентября
Их обвиняют в насилии в отношении полицейских. 24-летний задержанный Виктор Федосеев в суде показал свои синяки. Также у него диагностировано сотрясение мозга, — сообщает «МБХ Медиа».
Комментарии10
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yralez 11 сентября 2018 | 20:04
Терпилы позорные, опущенки.
kottigr1 11 сентября 2018 | 20:10
yralez: Фашистский суд, в нацистском государстве... Даже со своим гестапо и царской охранкой.
ajsenev 11 сентября 2018 | 20:11
Суд? А зачем теперь суд? Есть же лучше способ, предложенный главным силовиком: дуэль на предмет этой, как ее.. сатисц… сатисх… нет, сатисфакции.
blinorozhiy_chmo 11 сентября 2018 | 20:24
Сотрясение мозга Витёк ещё в детсаду на качелях получил и с тех пор с диагнозом шизофрения. Факт известный.
А в целом... все эти проплаченные бездельники-апазицыанеры должны получить по Закону жёстко и максимально. Продавцы Родины бл... !
kottigr1 11 сентября 2018 | 20:29
blinorozhiy_chmo: Не переживайте так.. Ваше дерьмо невозможно продать.. Кушайте сами.
mosser 11 сентября 2018 | 20:06
Всех запомним, все кто работал в полиции, прокуратуре, судах и обслуживал путинский преступный режим в лучшем случае будут уволены без пенсии.
alena01 11 сентября 2018 | 20:09
Интересно, о чем думали полицейские, когда их топтала толпа в 1917???
vik_tor 11 сентября 2018 | 20:10
Групповое изнасилование полицейских на митинге...
kir_pich_101 11 сентября 2018 | 20:18
vik_tor: Черенками видать девственность теряли...
lager23 11 сентября 2018 | 20:28
Скоро убл@дки за косой взгляд сажать будут, ведь это коварный удар по карме опричника!