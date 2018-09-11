«Право Матери»: Осужденный за гибель рядового лейтенант отбыл в командировку в Сирию

Осужденный за гибель солдата Ильи Горбунова старший лейтенант Олег Леонтьев отбыл в командировку в Сирию, не дождавшись рассмотрения судом апелляционной жалобы адвокатов потерпевшей стороны. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава фонда «Право Матери» Вероника Марченко.

«Осужденный сбежал, не дождавшись апелляции, на территорию иностранного государства. Соответственно, наш юрист заявил ходатайство об изменении меры пресечения Леонтьева с подписки на заключение под стражу, но в связи с его отсутствием, коллегия в составе судей Московского окружного военного суда приняла решение об отложении судебного разбирательства», — рассказала В.Марченко. Она уточнила, что на прокуратуру была возложена обязанность разыскать осужденного и обеспечить явку в суд.

В.Марченко напомнила, что И.Горбунов спустя три месяца после призвания погиб «по вине офицеров войсковой части», когда его посадили в «сломанный и не подлежащий эксплуатации танк» и приказали его перегнать по мосту, покрытому льдом. При этом, по словам главы фонда, «никто не учил Горбунова этим танком управлять». «Не шло речи о соблюдении техники безопасности», — подчеркнула она.

За смерть И.Горбунова обвинение было предъявлено лишь О.Леонтьеву, который был командиром погибшего. «Во время суда первой инстанции суд по собственному смотрению переквалифицировал его обвинение со ст. 286, ч. 3 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) на ст. 352, ч. 2 (нарушение правил вождения и эксплуатации боевой машины)», — пояснила В.Марченко. Она подчеркнула, что переквалификация меняла обстоятельства гибели солдата: управлял танком якобы О.Леонтьев, который наехал на И.Горбунова.

Защита намеревалась обжаловать переквалификацию, как и наказание, назначенное судом первой инстанции – три года лишения свободы условно – в суде апелляционной инстанции. Однако, согласно В.Марченко, в отсутствие О.Леонтьева проведение апелляционного заседания невозможно.

Глава фонда подчеркнула, что отъезд О.Леонтьева в Сирию стал возможен из-за решения суда переквалифицировать обвинение «на более легкое и не соответствующее преступлению», а также «потому, что кто-то из командования, должностных лиц, которые занимались отбором военнослужащих для командировки, оформили ее осужденному».