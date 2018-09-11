Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов и нетрезвых пилотов
За мелкое хулиганство на транспорте предлагается штрафовать на сумму до 50-ти тысяч рублей или назначать арест до 15-ти суток. За нарушение порядка допуска к полету предполагается административный штраф для граждан до 30-ти тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических – до полумиллиона.
Комментарии4
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tv_victim 11 сентября 2018 | 19:42
Их надо в один рейс отправлять. И дебоширов, и алкашей за штурвалом.
kottigr1 11 сентября 2018 | 19:56
tv_victim: Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов и нетрезвых пилотов
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Это они зря.. Все трезвые российские пилоты итак уже давно работают на авиалиниях Арабских Эмиратов.. Последние сбегут в Канаду..
ser_gey_love_roff 11 сентября 2018 | 19:43
Нетрезвых пилотов!!!! Я прааильно прочитал новость?????? Не, ну уже давно не секрет, что вы сумасшедшии, но чтоб НАСТОЛЬКО.
ser_gey_love_roff 11 сентября 2018 | 19:50
Приношу извинения, просто забыл, что для гражданина РФ 3 - 4 промиле, его обычное состояние, еще раз, мои глубокие извинения!