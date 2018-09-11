Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по размещению госбумаг
Такое решение объясняется неблагоприятной рыночной конъюнктурой, — говорится в сообщении на сайте ведомства. Иностранные инвесторы начали избавляться от российских государственных облигаций с начала апреля. В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что за последний год спрос со стороны иностранных инвесторов серьезно снизился.
Комментарии17
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hastings 11 сентября 2018 | 19:38
Можно предложить гражданам их выкупить, ради блага государства!
edyunia 11 сентября 2018 | 19:40
hastings: Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку!
gordy 11 сентября 2018 | 19:44
Даром не берут?
kottigr1 11 сентября 2018 | 19:47
gordy: Государство с мусорным рейтингом...
kottigr1 11 сентября 2018 | 19:52
edyunia: Пусть как обои продают.. Народ возьмет для евроремонта...
eniro 11 сентября 2018 | 20:00
kottigr1: Ну, что Вы так сразу... А крестный ход провести пробовали?
s011ma 11 сентября 2018 | 20:48
hastings: Зарплаты бюджетникам и пенсии выдать.
democ 11 сентября 2018 | 19:40
Пришлось признать Орешкину, что российская лапша и морковка на верёвочке, не сильно привлекательны для иностранных инвесторов. Пока они больше доверяют китайскому Дошираку.
tv_victim 11 сентября 2018 | 19:40
"Нейдут бумажки... Ну нейдут! Я ими уж и нужник оклеил, и на растопку пользую... Нейдут".
"Расколотое небо". Старый фильм.
stebinmaku 11 сентября 2018 | 19:49
Госбумага терпит..
lager23 11 сентября 2018 | 19:50
решение объясняется неблагоприятной рыночной конъюнктурой,
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Зря Орешкин отменил аукцион, дальше будет только хуже!
vilingrad 11 сентября 2018 | 19:50
объясняется неблагоприятной рыночной конъюнктурой"
И на подтирку не годятся- жесткие и краска вредная. Конъюктура такая...
ser_gey_love_roff 11 сентября 2018 | 19:56
Страна лузеров от экономики & политики, хотя, какое может быть у совкового бандита образование.
tks 11 сентября 2018 | 19:58
Эти путинские фантики нафиг никому не нужны! Даже Кентам оффшорным!
vachek 11 сентября 2018 | 20:00
Бумажками дно будут заклеивать, когда его найдут...
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 20:05
Очереди за рфскими бумажками не наблюдается. А Смлуанов очень убедительно рассказывает сказки, что рфские рублишки недооценены. На практике никто не верит и вкладываться не намерены.
sasass 11 сентября 2018 | 20:23
Пока не поздно еще в "Вторсырье " отправить - выручка какая-то будет..