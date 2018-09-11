До 13-го декабря продлен домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик

Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Девушкам также разрешили прогулки в пределах 50-ти метров от дома с 13-ти до 15-ти часов. Ранее Павликовой не разрешалось выходить даже на балкон, — сообщает «Новая газета».

Напомню, в начале сентября президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр в другом судейском составе жалобы на арест Павликовой и Дубовик.