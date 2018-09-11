До 13-го декабря продлен домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик
Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Девушкам также разрешили прогулки в пределах 50-ти метров от дома с 13-ти до 15-ти часов. Ранее Павликовой не разрешалось выходить даже на балкон, — сообщает «Новая газета».
Напомню, в начале сентября президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр в другом судейском составе жалобы на арест Павликовой и Дубовик.
Комментарии2
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fmsf FMSF 11 сентября 2018 | 19:43
ДорогоДебиловский суд!
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 19:44
Сначала из себя непримиримых оппозиционеров корчат, а как возьмут за ухо и предъявят счет за
насранное, так они сразу в вой: я не я, мол, и лошадь не моя.. Неееет уж, деточки, навалил кучу - отвечай.