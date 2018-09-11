Теннисные судьи могут отказаться обслуживать матчи с участием американской спортсменки Серены Уильямс

Уильямс младшая в финале Открытого чемпионата США уступила в двух сетах японке Наоми Осаке. Причем судья матча Карлос Рамос во втором сете был вынужден оштрафовать американку на одно очко за троекратное нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление. Серена Уильямс назвала Рамоса «грабителем» и «лжецом». Позднее Серена, которая была в итоге оштрафована на 17 тысяч долларов, обвинила судью в сексизме.

Теннисный мир после этого скандала разделился на два лагеря. Руководители Женской теннисной ассоциации и Ассоциация тенниса США встали на сторону спортсменки. Поддержал Уильямс младшую и экс-первая ракетка мира Новак Джокович. В то же время международная федерация тенниса и целый ряд спортсменов встали на сторону арбитров.

Они также выступили в поддержку своего коллеги. Более того, по информации Times, в среде судей сейчас обсуждается вопрос о возможности полного бойкота матчей с участием Серены Уильямс. До тех пор, пока американка не извинится перед Рамосом.

К слову, Серена Уильямс не в первый раз оказалась в подобной ситуации. Ранее ей пришлось заполатить 90 тыс долларов за угрозы в адрес арбитра.