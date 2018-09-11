С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство военного храма
С сайта Минобороны удалена страница с поименным списком тех, кто жертвовал деньги на строительство главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Страница доступна в кэше Гугла. В списке было 35 человек, 27 из них пожертвовали одинаковые суммы – 12 тысяч 254 рубля. Некоторых фамилий, которые были указаны на сайте Минобороны, нет в списке жертвователей на другом сайте – фонда «Воскресение». В частности, там не указаны Чеслав Геннадьевич Полотенцев, Прокл Савельевич Прудников, Меншиков Назар Изяславович и другие благотворители с крайне редкими и экзотическими именами. В списке фонда 273 человека, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, а также 9 компаний и организаций.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 19:10
Бояться, потому что знают, что бог им не чем не поможет, когда народ начнёт их на вилы поднимать!
semia 11 сентября 2018 | 19:14
В рядах Минобороны явно завелись предатели-юмористы. Фамилии и имена жертвователей ,которые были на сайте может придумать только остроумный человек. Вот и получается ,что прогнили они изнутри. Развалится все это быстрее,чем мы думаем!
tv_victim 11 сентября 2018 | 19:18
semia: Напомнило Торвлобнора Петровича Зирнбирнштейна, Акакия Назарыча Пуздого и Полиартриду Гоповну Жомову..... В конце девяностых были известные личности...
danko1 11 сентября 2018 | 19:19
semia: Мало того, что храм в этом патриотическом парке - полный маразм, так еще наверняка за счет бюджета его делать будут.
Из-за отсутствия прихожан, т.к. по близости нет населенных пунктов, это очередным аттракционом будет, куда будут после взятия игрушечного Рейхстага идти.