С сайта Кремля исчезла стенограмма беседы Владимира Путина с рабочими судоверфи «Звезда» в Приморском крае
В ходе разговора президент России услышал данные о средней зарплате, не совпавшие с показателями отдела кадров.
Материал о встрече Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» появился на сайте Кремля сегодня утром. Позднее он по неизвестным причинам пропал, однако стенограмма сохранилась в кэше гугла. Кроме того, не было удалено видео встречи. Как следует из расшифровки беседы, сначала рабочие хвалили предприятие и говорили, что у них очень много работы. Затем в ходе беседы глава государства спросил о средней зарплате на судоверфи «Звезда». Он предположил, что она составляет 90 тысяч рублей. Однако одна из рабочих в ответ назвала сумму в 30-40 тысяч рублей. Ее начали поправлять другие сотрудники завода. После этого одна из начальниц судоверфи «Звезда» заявила, что средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей. «Отдел кадров знает», — сказал Путин. В ответ руководительница отметила, что рабочие доверяют отделу кадров завода.
По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 42,5 тысячи рублей.
Комментарии10
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balamuto 11 сентября 2018 | 19:05
Страна лжи.
kottigr1 11 сентября 2018 | 19:07
balamuto:Зачем россиянам вообще зарплаты ? Ведь достаточно просто врать о них в российских СМИ. Пусть доказывают что это не так.. И Путину спокойней. Пусть думает, что в РФ живут исключительно одни Абрамовичи..
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 19:18
kottigr1: после посещения путиным этой верхи ,под названием "звезда", сразу напрашивается рифма опрелеляющая будущее её - "изда"!
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 19:07
balamuto: ложь лучший способ управления дураками!
marattto 11 сентября 2018 | 19:10
На дурака не нужен нож, му с три короба наврешь и делай с ним что хошь!
redrica 11 сентября 2018 | 19:11
Сколько можно удивляться?
У нас каждый сам за себя. И против другого, если выгодно.
Это уже рефлекс. И это навсегда.
kottigr1 11 сентября 2018 | 19:14
redrica: Правильно говорите.. Большинство живущих в РФ с властью связывает лишь факт того, что они проживают на одной территории.. Иногда они друг другу мешают.. Это неизбежность.. В России действует очень много банд, просто банда Путина самая крупная..
tv_victim 11 сентября 2018 | 19:14
42 тысячи - это примерно 600 долларов. И прогноз курса - плохой. Неплохо для сверхдержавы, не так ли?
viktorova 11 сентября 2018 | 19:17
//В ответ руководительница отметила, что рабочие доверяют отделу кадров завода.//
Скоро работники морга будут говорить, что все «пациенты» живы. Придётся верить...
ura_123 11 сентября 2018 | 19:20
И тут пропагандоны облажались)))
А ведь было в дневных новостях.