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19:00, 11 сентября 2018

С сайта Кремля исчезла стенограмма беседы Владимира Путина с рабочими судоверфи «Звезда» в Приморском крае

В ходе разговора президент России услышал данные о средней зарплате, не совпавшие с показателями отдела кадров.

Материал о встрече Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» появился на сайте Кремля сегодня утром. Позднее он по неизвестным причинам пропал, однако стенограмма сохранилась в кэше гугла. Кроме того, не было удалено видео встречи. Как следует из расшифровки беседы, сначала рабочие хвалили предприятие и говорили, что у них очень много работы. Затем в ходе беседы глава государства спросил о средней зарплате на судоверфи «Звезда». Он предположил, что она составляет 90 тысяч рублей. Однако одна из рабочих в ответ назвала сумму в 30-40 тысяч рублей. Ее начали поправлять другие сотрудники завода. После этого одна из начальниц судоверфи «Звезда» заявила, что средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей. «Отдел кадров знает», — сказал Путин. В ответ руководительница отметила, что рабочие доверяют отделу кадров завода.

По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 42,5 тысячи рублей.

Комментарии

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kottigr1 11 сентября 2018 | 19:16

В РФ нельзя говорить две вещи.. Произносить фамилию Навального и рассказывать о реальных зарплатах россиян..
"В Багдаде все спокойно ! Спите спокойно жители города.."

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