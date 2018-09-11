Правительство внесло проект закона, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и сослуживцах
Правительство внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и в интернете данные о себе и сослуживцах. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных. Речь идет о запрете публиковать фото-, видеоматериалы и другую информацию, которая раскрывает ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности, данные геолокации воинских частей и подразделений.
Комментарии9
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post_v 11 сентября 2018 | 18:33
а Росгвардии это касается?
а то сегодня один росгвардеец уже выложил кучу информации о себе
rihard 11 сентября 2018 | 18:42
Последствия расследования по сбитому Боингу?
ura_123 11 сентября 2018 | 18:44
Ну ещё бы,после съёмок селфи на фоне курского Бука которого как бы не было на юго-востоке Украины...
zhrv 11 сентября 2018 | 18:49
Латание дыр в королевстве кривых зеркал!
Потом правительство издаст закон, запрещающий мамам военнослужащих размещать информацию о них, потом запретят детям военнослужащих, соседям, сослуживцам и прочим. Короче, не существует таких военнослужащих, и точка!
В общем, палятся со всех сторон... А может просто попробовать не врать, и не совершать глупостей самим. Или это сложнее, чем все всем запретить - прогресс, общение, память, амбиции и радость?
ematveev 11 сентября 2018 | 18:53
zhrv:
Нормальная мировая практика: регулировать общение военнослужащих в соцсетях. Тот же Китай, например, издал приказ "О коммуникациях" и блокирует соцсети, о чем даже Дейли Мейл писала.
И еще они методичку с картинками издали. Для наглядности, наверное...
yralez 11 сентября 2018 | 18:53
Ихтамнетовцы...........какие они военнослужащие ?.
lehich 11 сентября 2018 | 18:56
Люди-тени. Так вам всем и надо
trender 11 сентября 2018 | 18:58
Замочить укрофашиста - подвиг, а сделать сэлфи с его трупом - преступление?
weeta 11 сентября 2018 | 19:09
В выезде за границу их уже ограничили, теперь отберут последнюю отраду - фотки в соцсетях.