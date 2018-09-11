Офицер Олег Леонтьев, осужденный на 3 года условно за гибель солдата-срочника, отправился в командировку в Сирию
При этом приговор еще не вступил в законную силу, а командование знало об уголовном преследовании. Об этом сообщает фонд «Право матери». О командировке Леонтьева на заседании суда сообщил военный прокурор. Кто принял такое решение, он пояснить не смог. Суд обязал прокуратуру разыскать Леонтьева и обеспечить его явку.
Комментарии8
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tvitov66 11 сентября 2018 | 18:45
Искупление - это освобождение человека от греха, ... человека ценой крови, пролитой на Кресте непорочным Агнцем ... только при чем тут граждане Сирии?
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 18:49
tvitov66: при подонках сволочи всегда при деле!
poluputing 11 сентября 2018 | 19:20
tvitov66: а сколько таких же "искупало грехи" в Лугандоне ценой жизни украинцев. Хорошо, что не все на родину вернулись
yralez 11 сентября 2018 | 18:51
Не трогайте его.......есть надежда, что там сдохнет.
viktorova 11 сентября 2018 | 18:52
В Сирию только такие и едут...
addi 11 сентября 2018 | 19:02
Отправили..., как Лермонтова на Кавказ.
perestarok 11 сентября 2018 | 19:04
"Офицер Олег Леонтьев, осужденный на 3 года условно за гибель солдата-срочника, отправился в командировку в Сирию"
"Мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистом".
armeec 11 сентября 2018 | 19:09
Разумно и честно.