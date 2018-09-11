"Офицер Олег Леонтьев, осужденный на 3 года условно за гибель солдата-срочника, отправился в командировку в Сирию"

При этом приговор еще не вступил в законную силу, а командование знало об уголовном преследовании. Об этом сообщает фонд «Право матери». О командировке Леонтьева на заседании суда сообщил военный прокурор. Кто принял такое решение, он пояснить не смог. Суд обязал прокуратуру разыскать Леонтьева и обеспечить его явку.