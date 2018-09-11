Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае

Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.