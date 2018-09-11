Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае
Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.
Комментарии18
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tvitov66 11 сентября 2018 | 18:41
Репутация ... довела моль державу до цугундера
ur_sus 11 сентября 2018 | 18:43
tvitov66:
//Россия стала главным подозреваемым//
Ключевое слово для русского уха "ГЛАВНЫМ"...
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 18:51
Нормально всё. Сейчас будет этонемы, потом вывсёврете, это классика путинизма...
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 18:59
tvitov66: ну не может свинья не гадить- это же её природа!
tvitov66 11 сентября 2018 | 18:43
"Ай-яй-яй-яй-я-а-а-!А кто это сделал???"(с)
komar 11 сентября 2018 | 18:44
Да кто-бы сомневался!
komar 11 сентября 2018 | 18:48
komar: ))))))
xoxlodupa 11 сентября 2018 | 18:44
Бедненькие пиндосики ,опять злая Россия их обижает ! Ая -яй Путин , ая -яй !)
poluputing 11 сентября 2018 | 19:06
xoxlodupa: чё жрать будешь мокша, когда пиндосики наконец поймут кто вы
tprfrund001 11 сентября 2018 | 18:45
"Раммштайн" включали на полную через усилители?
xoxlodupa 11 сентября 2018 | 18:49
tprfrund001: "Щеневмерлу" крутили ,люди такое измывательство не выдерживают !)
poluputing 11 сентября 2018 | 19:04
xoxlodupa: спой свой гимн, мудило. А вот украинцы свой гимн знают и петь не стесняются
unprejudiced 11 сентября 2018 | 18:48
Шок, сенсация, максимальный репост!
Военные из США проводили секретные эксперименты над грузинами, — экс-глава спецслужб Грузии
Об этом заявил экс-министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве.
По его словам, переданные ему из Грузии документы свидетельствуют о проведении военно-медицинской группой США и частными подрядчиками секретных экспериментов над жителями страны в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.
Гиоргадзе рассказал, что согласно данным за декабрь 2015 года 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.
«Данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают 30 человек, в августе — 13 человек. Вызывает недоумение, что в графе „причина смерти” значится запись: „неизвестно”. Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось», — цитирует экс-главу грузинских спецслужб ТАСС.
Пациенты проходили лечение не под своими именами, а под «присвоенными им в лаборатории номерами». Однако Гиоргадзе выразил уверенность, что их личности можно установить на основе имеющихся данных — дата рождения, пол и дата смерти.
Бывший министр отметил, что секретные эксперименты проходили на фоне положительных результатов по борьбе с гепатитом С в Грузии.
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 19:02
А, да, к вывсеврете добавилось, что у вас там негров вешают.
velbkeirf1 11 сентября 2018 | 18:57
в ходе расследований удалось перехватить несколько сообщений///////////
до ре ми до ре до с сурдопереводом?
jetsam 11 сентября 2018 | 19:03
а все начиналось в далёком 1983.
1 сентября. южнокорейский боинг
был сбит по ошибке (уже установлено всеми
и ссср и рф, в том числе).
и на пресс-конференции было ясно и четко
сказано на вопрос "не вы ли сбили"
- ответ: "боинг на сигналы не отвечал и ушел в сторону моря".
с тех пор так и не вернулся со стороны моря в россию здравый смысл.
понятие "крутой" плавно перешло в реализацию "насрать всем и где только угодно.."
mppv 11 сентября 2018 | 19:04
Дак а что, оказывается, "акустические атаки" запрещены?
Нельзя никого "послать"?
ross1930 11 сентября 2018 | 19:10
Да....сильно в бубен стучали, вот умом и тронулись!